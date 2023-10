La nuova BMW M5 Touring è attualmente in fase di sviluppo, ormai lo sappiamo molto bene. Uno degli ultimi prototipi è stato recentemente fotografato impegnato in alcuni test finali di pre-produzione, con meno camuffature del solito e mostrando in anticipo il design esterno.

Estetica dedicata

La nuova BMW M5 Touring sarà diversa dalla prossima generazione di Serie 5 Touring standard. A giudicare da queste ultime foto spia, infatti, il paraurti anteriore dovrebbe essere completamente diverso, con uno stile ben più aggressivo e grandi prese d'aria trapezoidali laterali.

Ma non solo. Gli specchietti dovrebbero essere dotati dei classici splitter aerodinamici per l'aria sui bordi esterni e la grande presa d'aria anteriore dovrebbe avere una forma molto aggressiva, con grandi aperture sempre trapezoidali e barriere per l'aria sui bordi esterni.

BMW M5 Touring, le ultime foto spia

Al posteriore, invece, l'auto dovrebbe essere caratterizzata da un tetto dal profilo leggermente curvilineo per mantenere una certa eleganza, con le ruote che dovrebbero essere disegnate con una serie di doppi raggi intrecciati verso il mozzo.

Trattandosi di una wagon, poi, la parte posteriore dovrebbe essere dotata di un grande portellone ideato con un design in grado di migliorare lo spazio di carico rispetto alla variante berlina.

BMW M5 Touring, le foto spia dell'anteriore

V8 ma ibrida

In base a quanto riferito da fonti vicine alla casa sia la BMW M5 berlina che wagon dovrebbero essere dotate di un motore da 4,4 litri V8 biturbo abbinato a un propulsore elettrico supplementare posizionato nella campana del cambio.

Dovrebbe trattarsi della stessa configurazione disponibile sulle versioni più sportive della BMW XM, quindi in grado di erogare fino a 749 CV e 1.000 Nm di coppia.

BMW Serie 5 Touring 2024, le immagini omologative BMW Serie 5 Touring 2024, le immagini omologative

Recentemente la casa di Monaco ha depositato il brevetto europeo della nuova Serie 5 Touring, con rendering molto accurati che possono darci un'idea ben precisa dell'aspetto definitivo dell'auto (che potete vedere qui sopra).

La nuova auto dovrebbe debuttare nel corso dei primi mesi del 2024 e la versione M dovrebbe seguire nelle settimane successive. Per saperne di più non resta che attendere.