Con il fondo 2023 vaporizzato in meno di un mese, gli incentivi ad auto benzina e diesel potrebbero presto contare su un tesoretto più ricco. Ci lavora il Governo, che parla per bocca del ministro Adolfo Urso, responsabile delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

“In settimana – annuncia il titolare del dicastero –, pensiamo di firmare l’accordo con Anfia, l’associazione nazionale rappresentativa dell’indotto, che sarà alla base della successiva intesa con Stellantis per aumentare la produzione”. Il patto con il gruppo italo-francese farà poi da apripista alla rimodulazione dell’ecobonus auto.

Meno elettrico, più termico

L’idea è di dirottare una parte dei fondi riservati finora a veicoli elettrici e ibridi plug-in per destinarla invece alle auto termiche. In questo momento, ammonta infatti a quasi 330 milioni di euro la somma ancora disponibile per finanziare l’acquisto di vetture ricaricabili; quella per i motori a combustione si è invece polverizzata già a inizio febbraio.

Produzione della Jeep Compass a Melfi

L’esecutivo è perciò convinto che rivedere la ripartizione delle cifre, spingendo così le vendite di auto a benzina e diesel, sia una delle medicine da somministrare alla produzione italiana. E non solo di Stellantis, perché Urso fa sapere che il Governo lavora alla “presenza di un altro produttore nazionale”.

Sarà MG?

Il nome rimane però avvolto nel mistero, anche se “la Repubblica” mette MG in cima alla lista, con BYD, Great Wall e Tesla fra i papabili, seppur molto defilati per strategie aziendali. Intanto, fonti del Mimit riferiscono che l’accordo con Anfia sulla transizione della componentistica dovrebbe essere chiuso domani o al massimo dopodomani.

Messo tutto nero su bianco, il ministero avrà un quadro industriale chiaro per decidere quanto rimpinguare il fondo 61-135 g/km di CO2; operazione che era stata anticipata ad aprile. Restano ancora da definire cifre e tempistiche.