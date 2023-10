Prosegue la carrellata di concept Nissan in vista del Salone di Tokyo che partirà il prossimo 25 ottobre. Il nuovo prototipo svelato dalla Casa giapponese si chiama Hyper Punk ed è uno stravagante crossover pensato – si legge nel comunicato del marchio – per “creatori di contenuti, artisti, influencers e tutti coloro che amano lo stile e l’innovazione”.

Come tutti gli altri concept mostrati finora, anche l’Hyper Punk non diventerà un modello di serie, anche se le sue linee potrebbero sempre ispirare in qualche modo le future Nissan.

Tradizione e innovazione

Da fuori, l’Hyper Punk appare come una sportiva compatta molto rialzata, con ruote gigantesche da 23” e una carrozzeria tanto spigolosa quanto filante. A bordo, il concept s’ispira alla cultura giapponese, con tanti elementi in stile origami che creano un ambiente in cui si si mischiano l’arte e il digitale.

Nissan Hyper Punk Concept

Le numerose telecamere posizionate sulla vettura permettono di “catturare” ciò che c’è attorno all’auto, mentre uno speciale filtro governato dall’intelligenza artificiale trasforma lo scenario in un fumetto manga.

Nissan Hyper Punk Concept, gli interni

L’abitacolo è pensato anche per permettere la creazione di contenuti social sul momento, grazie alla connessione Internet e ai vari collegamenti disponibili per i vari dispositivi. Inoltre, dei sensori installati sui poggiatesta riconoscono l’umore del guidatore adattando di conseguenza la luce d’ambiente e la musica.

Appuntamento a Tokyo

Così, l’Hyper Punk si va ad aggiungere agli altri prototipi Nissan annunciati, come per esempio la spigolosissima Hyper Tourer e il crossover urbano Hyper Urban.

Nissan Hyper Punk Concept sul cartellone digitale di Shinjuku a Tokyo

Se capitate a Tokyo nei prossimi giorni potrete vedere l’Hyper Punk e tutti gli altri concept mostrati finora in una speciale pubblicità in 3D proiettata sul famoso cartellone digitale del quartiere di Shinjuku, a due passi dalla fermata della metro.

Inoltre, dal 25 ottobre tutti i prototipi saranno guidabili su Fortnite grazie al pacchetto “Electrify the World”.