Al Salone di Tokyo sono previste due importanti novità per Toyota. Nel salone di casa, il marchio nipponico vuole essere protagonista presentando un SUV e una sportiva elettrici. Entrambi sono solo dei concept e non è dato sapere se diventeranno mai dei modelli di serie.

È comunque possibile che le loro forme e la loro filosofia di design ispiri alcune Toyota del futuro. Ecco, quindi, la FT-3e e la FT-Se.

Stessa piattaforma

I due concept sono stati anticipati da una serie di teaser. Nelle foto della FT-3e, si può osservare un SUV coupé, con un lunotto molto inclinato, fiancate dalle forme tese e luci LED posteriori “coast-to-coast”.

Toyota FT-3e Concept, teaser Toyota FT-Se Concept, teaser

Secondo la descrizione di Toyota, il concept “combina uno stile e un’estetica futuristiche, pur mantenendo delle linee semplici”, mentre sulla parte inferiore delle fiancate si trova un display che mostra varie informazioni, tra cui il livello di carica della batteria, la temperatura e la qualità dell’aria dell’abitacolo.

La FT-Se ha un design più sinuoso e ha il badge GR in evidenza sul portellone e sui passaruota. Toyota afferma che la sportiva condivide varie componenti con la FT-3e, anche se qui c’è stata una cura ancora superiore nell’aerodinamica. C’è anche un abitacolo dedicato, con controlli ancora più semplici e un volante dal taglio sportivo.

Tante novità

Al Salone di Tokyo sono in programma tanti altri concept interessanti. Uno su tutti è il possibile ritorno della Mazda RX-7, già annunciata con un teaser sui social della Casa giapponese. Occhio anche al SUV elettrico di Nissan e alla coupé da fuoristrada concepita da Subaru.

Nissan Hyper Adventure Concept

Oltre ai prototipi, nella kermesse nipponica c’è spazio anche per – più che probabili – modelli di serie, come la nuova Suzuki Swift. Infine, ci aspettiamo concept fuori dal coro come il SUV cabrio Daihatsu Osanpo.