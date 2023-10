Di crossover e SUV cabrio ne esistono davvero pochi al mondo e anche per questo l'appena svelato concept Daihatsu Osanpo potrebbe vincere l'ipotetica corona di regina delle stranezze nel ristretto ambito delle auto rialzate senza tetto.

La Daihatsu Osanpo, al debutto al prossimo Salone di Tokyo (Japan Mobility Show 2023, 26 ottobre - 5 novembre) ha tutte la caratteristiche di un SUV cabrio, ma con le tipiche misure ridotte delle Kei car giapponesi.

Kei car senza limita alla fantasia

A fare da base alla Osanpo c'è infatti la stessa piattaforma della piccola Daihatsu Copen, anche lei presentata sotto forma di concept a Tokyo.

Daihatsu Osanpo, la vista frontale

La lunghezza della Daihatsu Osanpo è di appena 3,39 metri (poco meno di una Fiat 500), giusta per rientrare nelle agevolazioni fiscali e di parcheggio delle Kei car. Qui però il passo è stato allungato a 2,44 metri contro i 2,41 metri della Vision Copen.

Anche la carrozzeria è stata modificata e rialzata per richiamare le forme di un minuscolo SUV/crossover, con grandi paraurti in plastica scura a forte sviluppo verticale che fanno pensare quasi a un piccolo fuoristrada duro e puro.

Un piccolo SUV spider biposto

In realtà basta guardare gli interni per capire che qui ci sono solo due sedili, con relativi poggiatesta integrati nella scocca (anche con funzione di roll bar) che fuoriescono dalla carenatura posteriore che sembra non nascondere nessuna capote di sorta.

Daihatsu Osanpo, la vista posteriore

Quindi la Daihatsu Osanpo è più simile a un SUV spider che a un SUV coupé, presentandosi come una biposto pura senza finestrini che come una "barchetta" ha solo un piccolo parabrezza a proteggere dagli elementi.

Interessante è anche l'assetto rialzato con ammortizzatori a vista e la disposizione dei gruppi ottici che alternano una fascia alta con luci circolari e una inferiore con LED squadrati.

Interni originali come il resto dell'auto

Altrettanto originali e fuori dagli schemi sono poi gli interni della Daihatsu Osanpo che fa sfoggio di una plancia a mensola, piccole bocchette di aerazione con tubi a vista.

Daihatsu Osanpo, gli interni

C'è poi una strumentazione minimale e uno strano tunnel centrale a "secchiello" di cui siamo curiosi di conoscere l'utilizzo, ma che potrebbe essere parte integrante della climatizzazione.