Durante il Salone di Tokyo (Japan Mobility Show 2023, in programma dal 25 ottobre al 5 novembre) Nissan ha svelato il suo secondo concept elettrico, questa volta dedicato agli amanti della vita all'aria aperta e dell'avventura.

Si chiama Hyper Adventure Concept e si tratta di un prototipo a zero emissioni con porte anteriori tradizionali e una coppia di porte posteriori ad apertura a farfalla.

Il SUV per la famiglia

La Nissan Hyper Adventure Concept è stata presentata dalla casa giapponese dopo la Hyper Urban Concept. Secondo Nissan, questo innovativo crossover blu è stato ideato per diventare il compagno perfetto per gli amanti della vita all'aria aperta e dell'avventura, che si tratti di una classica gita domenicale vicino casa o di un viaggio lungo settimane o mesi.

La casa non ha rivelato la capacità della batteria o la potenza dei motori elettrici (probabilmente quattro per generare la trazione integrale e-4ORCE), tuttavia ha svelato che l'auto è stata progettata già dotata di tecnologia V2X, per ricaricare oggetti esterni utilizzando la presa di ricarica standard, purché la batteria sia sufficientemente carica.

Nissan Hyper Adventure Concept

Estetica dedicata

Dal punto di vista del design, l'Hyper Adventure Concept è stata ideata con pannelli della carrozzeria personalizzati, uno spoiler anteriore che canalizza il flusso d'aria aumentando le prestazioni aerodinamiche e tutti e quattro gli pneumatici dotati di "ramponi", per aiutare l'auto ad attraversare con facilità le aree innevate.

Sul retro, poi, i tecnici giapponesi hanno scelto di posizionare una serie di gradini estensibili e retrattili automaticamente, che possono essere utili quando si indossano pesanti scarpe da neve. Il sedile posteriore a panca è stato progettato per ruotare di 180 gradi, garantendo una posizione di seduta comoda in ogni situazione.

Nissan Hyper Adventure Concept, gli interni

Parlando sempre degli interni, poi, il cruscotto è stato disegnato collegato alla parte inferiore del parabrezza e in grado funzionare anche da schermo per il sistema di infotainment. I sedili, invece, sono stati realizzati con una combinazione di tessuto e cinghie.

All'interno c'è anche spazio sufficiente per poter trasportare attrezzature da esterno come tende, sci o persino un kayak, secondo Nissan, anche se non sono state fornite le volumetrie reali. Non è chiaro se l'auto arriverà mai sul trada, ma certamente può darci un'idea concreta dei prossimi prodotti della casa.