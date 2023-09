Il Nissan Design Europe compie 20 anni. Il centro stile europeo della casa giapponese è stato aperto proprio nel 2003, con l'obiettivo di trasformare in chiave europea le tradizionali linee giapponesi, dando vita a nuovi prodotti globali.

In occasione di questa importante celebrazione, l'azienda ha svelato la Concept 20-23, un'auto dalle linee futuristiche, per certi versi simile a una hot hatch del futuro.

Un progetto giovane

La Nissan Concept 20-23 è stata progettata dai designer più giovani dello studio londinese, chiamati a dare vita alla vettura ideale per muoversi in città secondo loro. Presentata su una struttura galleggiante sul tratto Paddington Basin del Grand Union Canal, di fronte alla sede dell'azienda, ha stupito gli appassionati per le forme futuristiche e molto sportive.

In base a quanto comunicato dalla casa, il suo nome è stato scelto come sigla evocativa: “20” infatti sta per i 20 anni del Nissan Design Europe, mentre “23” sta sia per l’anno in corso (2023) che per l'acronimo giapponese di Nissan in numeri, dato che nella lingua orientale 2 si pronuncia “ni” e 3 si pronuncia “san”.

Nissan Concept 20-23

Com'è fatta

La Nissan Concept 20-23 è stata disegnata chiaramente prendendo ispirazione dalle auto compatte del passato della casa - le cosiddette Pike (in molti casi mai arrivate in Europa e in Italia) - come la Be-1, la Pao, la Figaro e la S-Cargo.

Le linee esterne sono state disegnate in maniera filante e aerodinamica, con minigonne di grandi dimensioni e generose prese d’aria per raffreddare i freni. Il frontale piatto e molto inclinato è stato equipaggiato con una coppia di fari LED, costituiti da due sottili semicerchi, uno superiore e uno inferiore, comprendenti anche gli indicatori di direzione.

Nissan Concept 20-23, il profilo

Spostandoci di lato, le portiere, i passaruota, le minigonne e le prese d’aria sono state immaginate per dare vita a un gioco di linee, realizzato per conferire all'auto un aspetto dinamico e moderno, completato da un grande spoiler in singolo pezzo, che emerge dalla barra del tetto e si innesta vicino ai montanti C.

Lo stesso design sportivo degli esterni è stato utilizzato per progettare l'abitacolo, a cui è possibile accedere utilizzando due portiere che si aprono a forbice verso l’alto e dotato di un volante sportivo dalla forma unica, montato su un lungo piantone con supporto in fibra di carbonio.

Nissan Concept 20-23, gli interni

In occasione della presentazione lMakoto Uchida, ceo di Nissan, ha annunciato che tutti i prossimi modelli della casa per l'Europa saranno esclusivamente 100% elettrici. Insieme Alfonso Albaisa, Senior Vice President, Global Design Nissan, ha dichiarato:

“Al team di NDE è stato dato un compito semplice: progettare una city car elettrica divertente e ideale per gli spostamenti dei giovani a Londra. La Concept 20-23 ideata è un’utilitaria compatta, fortemente influenzata dal mondo delle corse online." "E’ apprezzabile la storia che racconta, di come in città si intersechino le dimensioni della vita moderna, della mobilità a zero emissioni e anche gli stilemi dei giochi online ”.

I 20 anni del Nissan Design Europe

Come anticipato, questa speciale auto è stata svelata durante le celebrazioni dei 20 anni del centro stile europeo di Nissan, dove oggi lavorano oltre 60 designer di esterni e interni, modellatori di creta, artisti digitali e un team specializzato in colori e finiture.

Lo studio, aperto appunto nel 2003, è stato realizzato all'interno di un edificio dove in origine era situata una grande officina meccanica della British Rail, caduta in rovina negli anni '90 e utilizzata per diversi “rave” illegali.

Il primo progetto ideato in questo luogo è stato il Qashqai Concept, il veicolo anticipatore dell'ormai famosissima prima generazione del SUV presentato al Salone di Ginevra del 2004.