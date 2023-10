Subaru è uno di quei marchi che non ha mai tradito la sua tradizione di costruttore di auto sportive, robuste e adatte ad affrontare ogni strada, anche la più difficile. Le Subaru sono auto di nicchia diventate famose anche per le vittorie nei rally e per essere state pioniere nel campo della trazione integrale.

A questo si aggiungono soluzioni tecniche originali e poco diffuse come il motore boxer, con l'elettrificazione che è già iniziata partendo dal mild hybrid per arrivare alla Subaru Solterra che è 100% elettrica. A questa è però pronta ad aggiungersi un nuovo modello, un'inedita coupé elettrica anticipata dalla Subaru Sport Mobility Concept che sarà svelata al prossimo Salone di Tokyo (Japan Mobility Show 2023, 25 ottobre-5 novembre).

Linee filanti, frontale appuntito e passaruota massicci

Al momento ci sono pochissime informazioni riguardo questa Subaru Sport Mobility Concept e l'unica immagine teaser fornita da Subaru ci mostra una coupé dalle linee filanti con un padiglione arrotondato, passaruota massicci e squadrati separati dal resto della carrozzeria e un frontale inedito per il marchio.

Subaru Sport Mobility Concept

Davanti troviamo infatti una sagoma appuntita che accoglie sottili fari orizzontali a LED alle estremità del frontale a cui si aggiungono due piccoli LED verso il centro alloggiati in altrettante "nicchie" sagomate. Il logo Subaru, quello delle sei stelle della costellazione delle Pleiadi all'interno dell'ovale, è illuminato.

Subaru Sport Mobility Concept, il dettaglio dei fari Subaru Sport Mobility Concept, il logo illuminato Subaru Sport Mobility Concept, i sensori EyeSight

Da notare è anche la presenza nella parte alta del parabrezza di quella che sembra essere una versione ulteriormente evoluta dell'EyeSight Subaru, la tecnologia di assistenza alla guida che include due telecamere.

Una coupé elettrica per il fuoristrada?

La Subaru Sport Mobility Concept è un'auto elettrica che viene definita come un'evoluzione dei valori di Subaru Sport che "incarna il piacere di andare ovunque, in qualsiasi momento, e di guidare a piacimento in ambienti quotidiani e straordinari". Lo scarno comunicato Subaru si chiude con la considerazione che "guidare con tranquillità ci permette di intraprendere nuove ed entusiasmanti avventure".

Subaru Sport Mobility Concept, il dettaglio dei passaruota

Partendo da queste poche informazioni possiamo intuire come la Subaru Sport Mobility Concept non sia una semplice coupé elettrica, ma più una sportiva adatta sia alla strada che al fuoristrada, rialzata e pronta ad affrontare anche le strade meno battute. Insomma, sembra qualcosa di più e diverso rispetto a una nostalgica riproposizione della Subaru SVX degli Anni '90 (qui un articolo in inglese sulla SVX di Motor1.com USA).