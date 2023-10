Il Japan Mobility Show 2023 inizia il 25 ottobre e non si limiterà alle auto, presentando anche altri tipi di soluzioni per la mobilità. Yamaha parteciperà con moto, scooter e biciclette elettriche, oltre ad altri concept che non si limitano alle due ruote.

L'attuale YXZ1000R, ad esempio, è stata convertita per funzionare a idrogeno, pur mantenendo il motore a combustione interna. Si tratta di un veicolo off-road ricreativo che cerca di mantenere i vantaggi di un motore a combustione interna, ma a emissioni zero.

Il fascino del fuoristrada

Yamaha vuole "mantenere vivo il fascino unico di questi motori, come il loro suono e la loro sensazione quando sono in movimento, anche in futuro", si legge in una nota ufficiale che accompagna la YXZ1000R.

Al momento non sono disponibili maggiori informazioni o foto, ma la casa giapponese ha comunicato che al Japan Mobility Show 2023 porterà anche altri mezzi interessanti.

Yamaha al Japan Mobility Show 2023

Forse ancora più insolita è la Tricera (nella foto a sinistra), un mezzo a tre ruote con trasmissione elettrica e configurazione open-top. Il concept è stato sviluppato con una ruota posteriore sterzante per una maggiore manovrabilità nelle strade affollate della città. Non sono disponibili ulteriori dettagli, ma l'idea alla base sembra essere quella di un'alternativa meno appariscente e presumibilmente più economica a modelli come la Polaris Slingshot.

Altre novità Yamaha al Japan Mobility Show 2023 Il TMW Yamaha al Japan Mobility Show 2023

Per quanto riguarda il TMW (nella foto a destra), si tratta del primo Leaning Multi-Wheeler (LMW) Yamaha con caratteristiche da fuoristrada. Ha una propulsione ibrida con motori elettrici al mozzo che azionano le ruote anteriori, mentre la ruota posteriore è azionata da un motore a combustione. Sembra avere un'ampia escursione delle sospensioni e può ospitare un grande portapacchi nella parte anteriore. Ci è stato detto che il vano di carico rimane in piano anche su terreni sconnessi, in pendenza o in appoggio.