La Fiat Multipla 6x6 è in arrivo e no, non si tratta di un gigantesco SUV. Stellantis Heritage, infatti, ha comunicato di essere al lavoro su un'ultima one-off dell'iconica monovolume a sei posti, che sarà realizzata dal designer Roberto Giolito, “papà” del modello del 1998 e numero uno della divisione del Gruppo dedicata ai veicoli storici.

Un'auto iconica

Chi non ricorda la Fiat Multipla? Nel primo decennio degli anni 2000 le strade italiane ne erano invase, sia di esemplari privati ma anche e soprattutto di esemplari destinati al servizio taxi.

Nel corso degli ultimi anni è diventato sempre più difficile incontrarla, per via delle sempre più stringenti normative anti-inquinamento ma anche a causa dell'elevato chilometraggio ormai raggiunto dai modelli venduti.

Un nuovo esemplare però arriverà presto, nei musei e sulle strade italiane. In base a quanto comunicato dalla divisione dedicata alle auto del passato di Stellantis, la casa italiana è infatti al lavoro per realizzare la Fiat Multipla 6x6.

Fiat Multipla 6x6 one-off, il designer Roberto Giolito

La nuova 6x6

Come anticipato, a discapito di ciò che potrebbe far immaginare il nome, non si tratterà di una versione dal carattere fuoristradistico e con sei ruote motrici della monovolume, ma sarà qualcosa di davvero unico.

Sei per sei, infatti, era il concetto su cui si basava la Multipla originale del 1998 e sul quale lo stesso Giolito aveva realizzato una serie di personaggi immaginari fumetto per spiegare al pubblico il concetto della nuova auto e delle sue svariate personalità.

Fiat Multipla 6x6 one-off, i fumetti

La one-off 6x6, attualmente in fase di realizzazione, è stata progettata sulla base di un esemplare del 1998 e verniciata in una particolare tinta Turchese Bio, un colore scelto per ricordare gli spazi aperti e il mare.

Per impreziosire il tutto, poi, la tinta scelta per le modanature, le ruote e i paraurti è stata la Grey White, un colore neutro ideato per spezzare con eleganza la carrozzeria scura.

All'interno, ovviamente, non poteva poi mancare l'iconico tessuto blu scuro, abbinato ai classici pannelli porta in grigio-bianco. Particolarità è rappresentata dai sedili, sui quali, a detta dell'azienda, sono stati cuciti i personaggi disegnati dallo stesso designer nel 1998.

Fiat Multipla 6x6, il fumetto

Presto dal vivo

Stellantis Heritage ha comunicato che la Multipla 6x6 sarà svelata in anteprima mondiale alla fiera di auto d'epoca Milano Autoclassica, in programma dal 17 al 19 novembre nella città meneghina. Successivamente sarà venduta a un collezionista appassionato del design italiano. Non resta dunque che attendere.