Se un tempo il Leasing per l’acquisto di una Mercedes era un’opzione solo per le aziende, oggi esistono formule anche per privati, come l’offerta myDrivePass: fino a fine dicembre, ad esempio, c’è una proposta su una GLC Coupé.

La versione dell’esempio è una Mercedes GLC 300 Coupé con trazione integrale 4Matic, dotata di motorizzazione Plug-in Hybrid e in allestimento Premium.

La formula prevede un anticipo di 24.400 euro, e quindi 35 canoni mensili da 841 euro (TAN 6,90%, TAEG 7,51%, TAE 7,11%).

Al termine è indicato anche un valore di riscatto, pari a 41.904 euro, con un limite massimo di 60.000 km. I prezzi sono IVA inclusa, comprendono eventuali incentivi, e offerte simili sono disponibili su tutta la gamma Mercedes, tranne le AMG.

Vantaggi

Le formule Mercedes già attive in passato per le aziende, sono da qualche tempo estese anche ai privati, come il Leasing myDrivePass. Considerata la tipologia di vettura, la GLC Coupé in versione ibrida plug-in a trazione integrale, il canone mensile è adeguato, con tassi interessanti.

Svantaggi

Nell’esempio il canone non comprende servizi, come assistenza, garanzie o assicurazioni: meglio aggiungere qualcosa in fase di contrattazione. Attenzione anche al costo di eventuali optional.

In sintesi