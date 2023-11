Prosegue anche per il mese di novembre la promozione Fiat denominata "Formula Happiness”; tutta la gamma è oggetto dell’offerta, come ad esempio la Fiat 500 1.0 da 70 CV con tecnologia mild hybrid.

Questo modello ha un prezzo di listino di 17.700 euro, ma grazie alla proposta finanziaria, è possibile acquistarlo a un prezzo scontato di 12.950 euro. In alternativa, senza il finanziamento, il prezzo scontato è di 14.450 euro.

L'anticipo richiesto è pari a zero, il che significa che non è necessario versare alcuna somma iniziale per accedere all'offerta. Il piano di finanziamento prevede una rata mensile di 0 euro per il primo mese e successivamente 58 rate mensili di 210 euro ciascuna (TAN 8,75%, TAEG 10,66%).

E’ poi prevista una maxi rata, che è anche Valore Futuro Garantito, di 6.169,1 euro alla conclusione del finanziamento; in caso di restituzione o sostituzione, occorre rispettare il limite chilometrico di 50.000 km, con un costo di 0,1 euro per chilometro in eccesso.

La promozione comprende servizi aggiuntivi come Identicar per un anno e l'assicurazione per gli pneumatici, ed è possibile usufruire di questa offerta solo se si rottama un veicolo omologato Euro 0, 1, 2 o 3.

Vantaggi

Il risparmio che Fiat garantisce sulla 500 Hybrid in caso di finanziamento è di 4.750 euro, con la rottamazione di una vettura fino a Euro 3, e senza Ecobonus statali.

La promozione Formula Happiness garantisce l’assenza di anticipo e della prima rata: un buon modo per evitare spese nel periodo iniziale di finanziamento, anche con un usato da rottamare.

Svantaggi

Per l’adesione alla proposta, occorre un usato da rottamare con determinate caratteristiche.

In sintesi