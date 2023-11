Le auto elettriche economiche sono ancora poche, ma ci sono. Modelli dalle dimensioni (e dalle autonomie) contenute ma comunque capaci di percorrere tragitti non esclusivamente cittadini. Un esempio su tutti è la Dacia Spring, l'auto elettrica meno cara sul mercato. Ora è arrivata una nuova concorrente: la Citroen C3. O meglio, Citroen e-C3, dove la vocale indica la natura a batteria del modello.

Una generazione completamente nuova per la piccola francese, basata su una piattaforma in grado di ospitare anche classiche unità termiche. L'aspetto più interessante è però nel prezzo: 23.300 euro. In attesa di guidarla la mettiamo a confronto proprio con la Dacia Spring, per un testa a testa tra le auto elettriche più economiche sul mercato.

Esterni

Sia Citroen C3 sia Dacia Spring nascono prevalentemente per la città e le dimensioni sono quelle giuste, con la francese che supera di poco i 4 metri (4,01) mentre la rumena si accontenta di 3,73 metri. Entrambe hanno un assetto leggermente rialzato, perché i crossover piacciono a (quasi) tutti.

Le forme sono molto differenti: la C3 si affida a un design moderno (figlio della concept Oli) con un frontale decisamente caratterizzante. La carrozzeria segue la funzione e così il tetto è parallelo al terreno mentre il posteriore quasi verticale, così da massimizzare i volumi interni.

Citroen e-C3 Dacia Spring Extreme

Lo stesso accade sulla Spring, il cui frontale è meno elaborato ma non rinuncia comunque alle luci a LED. Le linee sono ancora più pulite e non mancano classiche protezioni in plastica nera, più spesse e visibili di quelle montate sulla francese.

Modello Lunghezza (metri) Larghezza (metri) Altezza (metri) Passo (metri) Citroen e-C3 4,01 1,75 1,57 n.d. Dacia Spring 3,73 1,57 1,51 2,64

Interni

Come per gli esterni anche gli interni di Citroen C3 2023 e Dacia Spring sono simili ma diversi. Entrambi badano al sodo e non giocano su particolari effetti wow - di effetto ma costosi - pur non facendo mancare nulla.

La Citroen C3 2023 sull'allestimento base rinuncia al monitor touch per il sistema di infotainment, montando al suo posto uno stand per lo smartphone che, grazie a una app dedicata, diventa esso stesso il centro di comando per le varie funzioni multimediali. Sulla più ricca Max invece è presente un monitor da 10" a colori per l'infotelematica. La strumentazione è digitale, con grafica semplice e incastonata nella palpebra davanti al guidatore. Lo spazio è buono e il bagagliaio e con 310 litri permette di caricare ben più di uno zaino.

Citroen C3, gli interni Dacia Spring Extreme, gli interni

La Dacia Spring riprende l'arredamento dei modelli del passato del brand, con monitor touch da 7" sistemato in posizione ribassata, tanta plastica rigida e classica strumentazione analogica. I centimetri in meno penalizzano il comfort per i passeggeri posteriori, meno la capacità di carico che arriva a 270 litri.

Modello Monitor centrale Capacità bagagliaio (min/max) Citroen e-C3 10" 310/n.d. Dacia Spring 7" 270/620

Motori e tecnologia

Sia Citroen C3 sia Dacia Spring sono solo elettriche, anche se la francese - grazie alla piattaforma - può ospitare (e lo farà in futuro) anche motorizzazioni termiche. Ma qui ci concentriamo sulle versioni a batterie.

La C3 è mossa da un motore da 83 kW (113 CV) alimentato da una batteria LFP da 44 kWh, per un'autonomia dichiarata di 320 km. Nel 2025 arriverà anche una versione da 200 km, ma ancora non ne conosciamo le specifiche. La potenza massima di ricarica in corrente continua è di 100 kW. Per quanto riguarda le tecnologie ci sono frenata automatica d'emergenza, cruise control, monitoraggio superamento corsia, telecamera posteriore, caricatore wireless per lo smartphone e riconoscimento limiti di velocità.

La Dacia Spring invece si può scegliere con due differenti powertrain: da 33 kW (45 CV) con batterie da 27,4 kWh per 230 km di autonomia o da 48 kW (65 CV) per la Extreme che monta le stesse batterie e supera di poco i 200 km di autonomia. La ricarica in corrente continua arriva a 30 kW massimo. Più modesta l'offerta tecnologica con telecamera e sensori posteriori, frenata d'emergenza e navigatore satellitare.

Citroen e-C3, il posteriore Dacia Spring Extreme, il posteriore

Modello Motore Batteria Autonomia WLTP Ricarica max Citroen e-C3 83 kW (113 CV) 44 kWh 320 km 100 kW DC Dacia Spring 33 kW (45 CV)

48 kW (65 CV) 27,4 kWh 230 km

220 km 30 kW DC

Prezzi

Ed eccoci al nocciolo della questione: i prezzi di nuova Citroen C3 2023 e Dacia Spring.

La e-C3 parte da 23.300 euro per l'allestimento You, con di serie luci anteriori LED, cerchi in acciaio da 17", sospensioni Citroën Advanced Comfort, frenata automatica d'emergenza, sensori di parcheggio posteriori e climatizzatore manuale. La versione Max parte invece da 28.400 euro e aggiunge monitor da 10,25", cerchi in lega da 17", carrozzeria bicolore, barre sul tetto, luci posteriori LED, sedili Citroën Advanced Comfort, telecamera posteriore e molto altro ancora.

La Dacia Spring si conferma auto elettrica più economica in Italia con prezzo d'attacco fissato a 21.450 euro per la Essential da 45 CV, la Extreme da 65 parte invece da 23.200 euro. Di serie la entry level offre cerchi in acciaio da 14", climatizzatore manuale e frenata d'emergenza. La Extreme aggiunge sensori di parcheggio e telecamera posteriori, monitor touch da 7", navigatore satellitare e vetri elettrici posteriori e parte da 23.200 euro.