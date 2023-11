Entro la fine di novembre si può accedere a promozioni che, oltre alle offerte delle Case, possono includere ancora gli Ecoincentivi statali: ad esempio per una Jeep Compass con motorizzazione 1.3 ibrida plug-in.

L’esempio che analizziamo riguarda la Jeep Compass 1.3 4xe Limited MY22, che ha un costo di 48.499 euro, ribassato sino a 38.000 euro, vale a dire ben 10.499 euro in meno.

Un secondo vantaggio nel piano di finanziamento è indicato come Mini-tasso Jeep: versando un anticipo di 7.361 euro, il pagamento viene poi ripartito in 35 rate mensili di 249 euro ciascuna, con un TAN del 2,95% e il TAEG del 3,74%, particolarmente bassi per il periodo.

Al termine è prevista una maxi rata di 25.784,79 euro, con un limite chilometrico di 30.000 km, e un costo di 0,1 euro per chilometro in eccesso, da versare in caso di restituzione o sostituzione.

La promozione include anche la Easy Wallbox per la ricarica domestica.

Vantaggi

Jeep introduce un finanziamento per la Compass 4xe dai tassi di interesse migliori rispetto alla media del periodo: grazie all’Ecobonus e allo sconto della Casa si sfiorano i 10.500 euro di promo sul listino, con rate da 249 euro, spese incluse.

Svantaggi

Per ottenere il massimo sconto di 4.000 euro di Ecobonus, Jeep richiede una vettura da rottamare fino a Euro 4.

In sintesi