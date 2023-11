Si accendono i riflettori su Milano AutoClassica 2023. Alla fiera di Milano Rho dal 17 al 19 novembre saranno protagoniste alcune delle auto storiche più iconiche di sempre. In questi tre giorni ci sarà la possibilità di vedere dal vivo alcuni esemplari unici, oltre che di accaparrarsi delle vere e proprie rarità nel corso delle aste e delle vendite tra privati.

Ecco tutto quello da sapere per organizzare la propria visita a Milano AutoClassica 2023.

Milano AutoClassica 2023, cosa vedere

Ovviamente, la kermesse si concentra principalmente sulle auto classiche, tra le quali gettonatissime youngtimer ed alcuni pezzi unici più moderni, destinati a diventare ricercatissimi dai collezionisti e dagli appassionati del domani.

Porsche 911 Carrera Endurance Racing Edition del 2017

Inoltre, a Milano AutoClassica 2023 si terrà un'asta organizzata da Wannenes, il cui programma prevede una selezione di auto e moto storiche e da collezione. Per esempio, sono presenti la Porsche 911 Carrera Endurance Racing Edition del 2017 (valore stimato di 145.000 euro), un raro esemplare di Fiat Dino Spider (140.000 euro) e una Lancia Fulvia Coupé Rallye (75.000 euro).

A proposito di auto in vendita, si potranno trovare numerose vetture proposte direttamente dai privati. Non mancheranno auto da corsa storiche e il tradizionale mercato dei ricambi e dell’automobilia, dai modellini alle pubblicazioni dell’editoria specializzata.

MG Cyberster all'IAA Mobility 2023

Infine, verranno esposte alcune auto nuove, tra cui la MG Cyberster, al debutto in Italia, la sportiva elettrica del marchio anglo-cinese che arriverà nelle concessionarie nell’estate 2024.

Milano AutoClassica 2023, date e orari

Milano AutoClassica 2023 si terrà dal 17 al 19 novembre. Questi gli orari:

Venerdì 17 novembre: dalle 9.30 alle 19.00;

Sabato 18 novembre: dalle 9.30 alle 19.00;

Domenica 19 novembre: dalle 9.30 alle 19.00.

Milano AutoClassica 2023, come arrivare

Per arrivare a Milano AutoClassica 2023 ci sono varie possibilità:

in auto Da autostrade A1 e A7: entrare in Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscire a Fiera Milano. Da autostrada A4: uscire a Pero-Fiera Milano Da autostrade A8 e A9: dalla barriera di Milano Nord uscita uscita Fiera Milano Da Milano: prendere l'Autostrada A8 Varese-Como e uscire a Fiera Milano o l'Autostrada A4 direzione Torino e uscire a Pero-Fiera Milano

in aereo: è presente un servizio di navetta a pagamento dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio

mezzi pubblici: metropolitana Linea 1 (rossa) con fermata Rho-Fieramilano passante ferroviario S5, S6 e S11 con fermata Rho Fiera



Milano AutoClassica 2023, i biglietti

I biglietti per Milano AutoClassica 2023 si possono acquistare direttamente alla casa oppure online sul sito ufficiale. In quest’ultimo caso è prevista una scontistica per il ticket intero (invece di 25 euro si paga 20 euro). Previste anche riduzioni per determinate categorie:

Ridotto ragazzi (da 13 a 17 anni compiuti): 15 euro (sia online che alla cassa);

Bambini (da 0 a 12 anni compiuti): gratuito (solo alla cassa);

Pacchetto Famiglia (2 adulti+2 ragazzi da 13 a 17 anni): 50 euro (online e alla cassa);

Biglietto di tre giorni: 50 euro online e 60 euro alla cassa;

Gruppi (scuole, club, associazioni. Minimo 10 persone): 15 euro (solo alla cassa).

Per invalidi o disabili e per l’eventuale accompagnatore l’ingresso è gratuito, i biglietti omaggio potranno essere ritirati direttamente presso la reception collocata all’ingresso del Padiglione 12 dopo aver presentato il tesserino di disabilità o invalidità. Inoltre, è possibile usufruire dei posti auto gratuiti messi a disposizione da Fiera Milano.

L’ingresso ai cani è consentito con guinzaglio. Se di taglia medio/grande è necessaria anche la museruola.