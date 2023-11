Non sono poche le auto sportive che hanno iniziato la loro carriera come accattivanti cabrio per poi evolversi in più pratici modelli coupé, pensiamo, ad esempio, alla Jaguar F-Type. La nuova MG Cyberster potrebbe avere lo stesso destino.

Dopotutto, la sportiva elettrica della MG di origine britannica e di proprietà cinese (del colosso SAIC) potrebbe ricevere un'inedita carrozzeria, che potrebbe essere denominata Coupé o Hardtop. La notizia l'hanno riportata i nostri colleghi di Motor1.com Spagna, che hanno parlato con fonti interne al marchio durante la prima apparizione pubblica del modello in Spagna.

MG Cyberster Coupé sì, ma non ora

Durante la presentazione spagnola della MG Cyberster è stato riferito che l'arrivo di una versione hardtop o coupé sarebbe "molto probabile" a metà del ciclo di vita commerciale del modello. Pertanto, con la roadster prevista per il 2024, se il progetto verrà approvato e sviluppato, non vedremo il lancio di questa nuova coupé prima del 2027.

La MG Cyberster vista dal vivo al London Studio

Con una batteria da 64 o 77 kWh, versioni a trazione posteriore e integrale e una versione top di gamma con oltre 500 CV, il prezzo di partenza della roadster - lo ricordiamo - è stimato intorno ai 63.000 euro. Se questa nuova versione venisse confermata, la MG Cyberster perderebbe la possibilità di godersi la guida all'aria aperta, con tutto il divertimento che ne consegue; in cambio, però, guadagnerebbe in praticità e comfort di marcia.

Le nostre impressioni dal vivo

In attesa di saperne di più e di provare la roadster, ricordiamo com'è andata quando abbiamo visto la MG Cyberster a Londra, all'interno del centro stile di Marylebone, il giorno antecedente la salita al trono ufficiale di Re Carlo III. Di seguito trovate il video.