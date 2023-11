C’è una nuova hot hatch in arrivo. Si chiama Vandervell ed è prodotta dalla Vanwall, uno storico marchio tedesco che ha partecipato anche al mondiale di Formula 1 negli anni ’50 vincendo il titolo Costruttori nel 1958.

Il brand è tornato in vita di recente partecipando al mondiale WEC 2023 col Floyd Vanwall Racing Team e prendendo parte alla 100esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Ora, dalle auto da corsa si passa alle vetture di serie, in una formula tutt’altro che banale.

Hot hatch a zero emissioni

La Vandervell (chiamata così per ricordare Tony Vandervell, il fondatore britannico del marchio nel 1951) è declinata nelle versioni S ed S Plus, entrambe dotate di una batteria da 84 kWh e della trazione integrale. La prima eroga 325 CV, mentre la seconda arriva a 650 CV.

Vanwall Vandervell

Frutto del know-how acquisito nel mondo delle corse, le due vetture hanno un design retrò da hot hatch, a partire dalla forma aggressiva del paraurti anteriore che integra una grande presa d’aria, oltre ai cerchi in lega fino a 22”. Al profilo slanciato delle fiancate si abbina una “coda” razionale e un estrattore aerodinamico.

Oltre alla potenza, a differenziare i modelli è il fatto che la S Plus presenta una carrozzeria interamente in carbonio e degli specifici sedili da competizione, per un peso complessivo di 1.800 kg.

Le Vandervell sono proposte nelle colorazioni verde racing, blu, rosso, nero, grigio scuro e bianco, con finitura opaca o lucida.

Un fulmine in serie limitata

Secondo i primi dati tecnici dichiarati dal Costruttore, la S tocca i 100 km/h in 4,9 secondi e consente 450 km di autonomia, mentre la S Plus scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e permette una percorrenza di 420 km.

Vanwall Vandervell Hyundai Ioniq 5 N

La produzione della Vandervell è già iniziata in Germania, con una serie limitata di 500 esemplari a 128.000 euro (IVA e personalizzazioni escluse). Le prime consegne sono previste nel primo trimestre del 2024.

Guardando le forme della Vanwall è abbastanza semplice immaginare una rivale diretta: la Hyundai Ioniq 5 N. La super coreana è la Hyundai più potente di sempre, con un doppio motore elettrico da 650 CV e una serie infinita di soluzioni per divertirsi in pista. Il suo prezzo non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma potrebbe aggirarsi intorno agli 80.000 euro.