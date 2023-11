La Lamborghini Huracan è ormai pronta per la pensione ma ha ancora cartucce da sparare. Prima pensavamo che l'ultima sarebbe stata la Sterrato. Oggi invece sappiamo che c'è un colpo in più: si chiama Huracán STO SC 10° Anniversario ed è una versione ultra speciale della V10 di Sant'Agata Bolognese.

Si tratta di un esemplare firmato Opera Unica Lamborghini Ad Personam, nato per celebrare i dieci anni di Squadra Corse e il legame tra le auto stradali e quelle da pista del Toro. Debutterà alle World Finals 2023, in programma presso l'Autodromo di Vallelunga nel weekend del 18 e 19 novembre.

Quando i mondi si incontrano

La base tecnica è naturalmente quella della Lamborghini Huracan STO: V10 aspirato da 640 CV, trazione posteriore, cambio doppia frizione LDF a 7 marce e e 0-100 km/h bruciato in 3,2". Una vettura targata ma strettamente imparentata con la Super Trofeo (la sigla sta proprio per Super Trofeo Omologata) che in versione SC 10° anniversario viene modificata nella livrea e in alcuni dettagli estetici per carrozzeria e interni.

I colori sono ispirati a quelli della Lamborghini SC63, la monoposto classe LMH che dal 2024 prenderà parte al WEC, scendendo in pista in appuntamenti come la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring. Le fiancate sono in “Verde Mantis” mentre cofango, tetto e posteriore in “Nero Noctis”, attraversato da una striscia tricolore. C'è poi il logo “10° Anniversario Squadra Corse” sulle portiere e sulla pinna posteriore.

Lamborghini Huracán STO SC 10° Anniversario

La Lamborghini Huracán STO SC 10° Anniversario è una vettura unica non solo perché prodotta in un solo esemplare. Si tratta infatti del primo modello stradale del Toro a beneficiare di uno speciale kit sviluppato dai tecnici di Lamborghini Squadra Corse.

Del pacchetto fanno parte aerodinamica ottimizzata tramite due inediti flick anteriori in carbonio sistemati sul cofango. Elementi che, grazie anche alla grossa ala posteriore, aumentano il carico aerodinamico. Sono stato installati anche nuovi regolabili - in estensione e compressione - derivati direttamente dal mondo del motorsport. Completano il tutto il pacchetto completo in fibra di carbonio e scarico in titanio firmato Akrapovic.

Lamborghini Huracán STO SC 10° Anniversario, gli interni

Gli interni della Lamborghini Huracán STO SC 10° Anniversario sono improntati all'uso in pista, con sedili sportivi in Alcantara, cinture a quattro punti, roll bar in alluminio e pianale rivestito in carbonio.

La prova della Lamborghini Huracan STO