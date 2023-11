Non solo finanziamento classico o con maxi rata, ma anche noleggio a lungo termine, che a canone fisso include servizi importanti come manutenzione e assicurazione. Opel rilancia questo tipo di offerta a novembre, ad esempio sulla Mokka a benzina, consentendo anche la permuta di un usato.

Per la Opel Mokka con motore a benzina 1.2 T da 100 CV, cambio manuale a 6 rapporti e allestimento Edition, viene così previsto un canone iniziale di 6.191 euro, seguito da 35 canoni mensili da 349 euro.

Questi importi sono calcolati sulla provincia di Milano, e per una percorrenza massima di 45.000 km.

Tantissimi i servizi inclusi nel canone, come manutenzione anche straordinaria, assistenza stradale con vettura sostitutiva, assicurazione RCA, incendio, furto e Kasko, tassa di proprietà e gestione sinistri.

Vantaggi

Opel propone un noleggio a lungo termine senza pensieri: una volta pagato l’anticipo, compensabile con una permuta, per la Mokka si versa solo il canone mensile, e c’è poco altro da spendere, oltre alla benzina.

Svantaggi

Il noleggio a lungo termine non è pensato per il riacquisto della vettura, o comunque per chi desidera l’auto di proprietà. Attenzione ad eventuali limitazioni territoriali, da verificare nelle Concessionarie.

In sintesi