L'attuale offerta promozionale Lancia di novembre continua a chiamarsi "Lancia Più" come nei mesi precedenti: uno dei modelli inclusi in questa offerta è la Lancia Ypsilon mild hybrid in allestimento Platino. Vediamo nel dettaglio i termini e le condizioni della proposta, che conferma il ritorno del tasso zero.

Il modello in questione, la Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid Platino, è proposto con un listino standard di 19.550 euro, che si riducono con il finanziamento fino a 16.750 euro.

Per chi sceglie di finanziare l'acquisto, è richiesto un anticipo di 2.010 euro, mentre il piano di pagamento prevede 11 rate mensili di 159 euro (TAN 0%, TAEG 3,43%), con le spese di incasso incluse nella rata a un costo di 3,5 euro al mese.

Al termine del contratto, è possibile scegliere tra due opzioni: sostituire il veicolo con un altro modello del Gruppo Stellantis o mantenerlo pagando la Maxi Rata Finale (Valore Futuro Garantito) di 13.426 euro. Nel primo dei due casi, c’è un limite chilometrico da rispettare, pari a 10.000 km, e 0,10 euro/km come costo esubero.

Vantaggi

Considerato il prezzo di partenza concorrenziale per questa Ypsilon, lo sconto proposto da Lancia pari a 2.800 euro con il finanziamento è già piuttosto interessante; ci sono poi da considerare il tasso zero e la rateazione di solo un anno.

Svantaggi

Il finanziamento è breve, con una maxi rata finale superiore ai 13.426 euro, che è quasi il 69% rispetto al listino iniziale; è poi necessaria la rottamazione di un usato. Sembra un'offerta mirata verso la nuova generazione della Ypsilon.

In sintesi