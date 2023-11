La Formula E resta in Italia anche per la stagione 2024 ma la gara, che dal 2018 era ospitata a Roma, trasloca a Misano. Le velocissime monoposto elettriche non correranno più per le strade cittadine e abbandoneranno il quartiere dell'EUR per sfidarsi sul circuito che la FIA descrive testualmente così: è la "casa del leggendario pilota Valentino Rossi".

La decisione di spostare la Formula E dalla città alla pista era nell'aria da tempo. A ottobre 2023 una nota del Consiglio Mondiale della FIA spiegava: "Stiamo valutando delle sedi alternative per mantenere l'evento in Italia, inclusi circuiti permanenti".

Il 10 novembre 2023 la Regione Lazio aveva promesso di stanziare 500mila euro in caso di assegnazione dell'evento nel 2024, pensando si potesse correre a Vallelunga, ma la FIA ha pubblicato oggi il calendario delle gare del prossimo anno, includendo come tappa italiana Misano nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile 2024. Di seguito tutti i dettagli.

Come sono fatte le monoposto della Formula E

Nell'edizione 2023 della Formula E a Roma le monoposto sono state quelle di ultima generazione: la Gen 3. Parliamo di vetture sostenibili sotto molti aspetti, perché utilizzano materiali naturali per la carrozzeria (realizzata con lino e fibra di carbonio riciclate dalle Gen 2), le gomme e altre parti, ma sono anche più leggere e veloci rispetto al passato.

L'aerodinamica ha raggiunto livelli altissimi grazie alla sagoma a cuneo, il peso è sceso di 60 kg (passando da 900 a 840 kg), sono dotate di due motori elettrici e superano i 300 km/h.

La monoposto di terza generazione da Formula E

Perché la FIA ha scelto Misano

Una sola risposta ufficiale alla domanda non c'è. Tuttavia nella nota della FIA si legge che Misano "si trova vicino alla località balneare di Rimini, nella storica regione Emilia-Romagna, sulla costa adriatica settentrionale" e si tiene a sottolineare che è "una delle sedi più popolari del Campionato mondiale di MotoGP", nonché la "casa del leggendario pilota Valentino Rossi". Da parte sua Misano ha fatto sistema con il territorio.

Come spiega Andrea Albani, Managing Director e Consigliere delegato Misano World Circuit Marco Simoncelli, nelle scorse settimane il circuito ha lavorato intensamente al progetto sottoposto alla FIA non da solo, ma insieme alla Regione Emilia-Romagna, ai Comuni di Rimini e Misano, alla Confindustria Romagna, al Campus universitario di Rimini con il suo Tecnopolo e con l’Associazione Motor Valley Development. In questo modo la Formula E sarà accolta in forma attiva con tanti incontri ed eventi sul territorio.

"L’industria automotive e quella turistica potranno cogliere il portato di una manifestazione di altissimo livello sportivo ed economico, che necessita di servizi di grande qualità e che guarda alla mobilità del futuro in termini di un modello industriale e di comunità più sostenibile nel solco di una transizione ecologica che ci vede tutti impegnati - dice Albani -. Sarà uno spettacolo straordinario".

"La scelta di Misano per la tappa italiana della Formula E è un altro riconoscimento allo straordinario lavoro di squadra che ha reso l’Emilia-Romagna la regione italiana con il più alto numero di eventi sportivi nel Paese. In particolare, nei motori, questo appuntamento si aggiunge al ritorno della Formula Uno a Imola e alla MotoGp e alla Superbike che già si disputano sul circuito romagnolo", commenta Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

La Motor Valley in Emilia-Romagna

Cosa offre il Misano World Circuit Marco Simoncelli

Nato sotto l'occhio attento di Enzo Ferrari nel 1970, il circuito è situato nel comune di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, e dal 2012 è intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, il pilota motociclistico nato a Cattolica nel 1987 e morto durante il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, nel 2011.

Misano ospita la gara del campionato mondiale Superbike e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del motomondiale, nonché altre competizioni, e nel 2020 è stato nuovamente asfaltato, apportando modifiche ad alcuni cordoli, così da essere omologato per le competizioni mondiali.

Oggi il Misano World Circuit propone cinque piste e in vista del Gran Premio Tim di San Marino e della Rivera di Rimini sono state predisposte due nuove tribune che gli hanno fatto raggiungere una capienza superiore alle 100 mila persone.

Un altro punto di forza del Misano World Circuit Marco Simoncelli è tutto ciò che vi ruota attorno, dagli hotel convenzionati al poliambulatorio privato aperto a tutti (non solo agli sportivi che transitano in circuito) fino alla MWC Square, l'area aperta tutto l'anno che riunisce varie realtà commerciali come Garage 51, Tecno Bike, Snap Shot, la scuola di pilotaggio Guidare Pilotare, il Centro Federale FMI e il punto bar di Summer Trade.

La mappa del circuito di Misano

Il calendario 2024 della Formula E

La Stagione numero dieci di FIA Formula E ha il calendario più lungo di sempre: 17 gare. Inizia a gennaio in Messico e termina a luglio nel Regno Unito.