Lunghezza: 3.200 mm

Larghezza: 1.670 mm

Altezza: 1.590 mm

Passo: 2.210 mm

Bagagliaio: min 110/max 630

Con l'uscita di scena ormai definitiva della smart EQ fortwo, alla DR 1.0 EV spetta ora il titolo di auto elettrica più piccola in commercio in Italia. La sua base è differente da quella delle precedenti generazioni del modello venduto come DR1: si basa infatti sulla Chery eQ1, una piccola elettrica prodotta in Cina che ricorda vagamente la Toyota IQ, ma ha soltanto due posti.

Si tratta di una due porte da poco più di 3 metri che tuttavia, come da abitudine dei costruttori cinesi, privilegia lo spazio all'interno dell'abitacolo piuttosto di quello per il carico, riuscendo a offrire addirittura quattro posti sebbene con un van odi carico giocoforza risicato.

DR 1.0 EV, le dimensioni

Con una lunghezza di 3.200 mm, la DR1 EV è quasi 50 cm più lunga di una smart EQ fortwo, che supera di poco i 2,74, con un passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, di 2,10 metri (2.210 mm) contro 1,87. Ha però esattamente la stessa larghezza, 1,67 metri (1.670 mm), e circa 30 mm in più di altezza, arrivando a sfiorare il metro e 60 cm (1.590 mm).

La DR 1.0 agli Electric Days 2023

DR 1.0 EV, abitabilità e bagagliaio

L'abitacolo non è grande e i posti posteriori sono in effetti adatti più a dei bambini, tuttavia la DR 1.0 EV è regolarmente omologata per quattro passeggeri e dispone di schienali posteriori abbattibili. Lo spazio per il carico grazie a questo passa dal volume base di 110 litri a quello, con due posti, di 630 litri. A titolo di paragone la smart EQ fortwo, con due soli posti, ne offre 260, ampliabili a 350 con lo scorrimento dei sedili.

DR 1.0

L'unica versione a listino di questa vettura 100% elettrica ha un motore da 45 kW, pari a 61 CV, e la batteria da 31 kWh che promette 210 k di autonomia nel ciclo misto e quasi 300 nell'utilizzo esclusivamente in città. La ricarica in corrente alternata avviene con un caricatore di bordo da 6,6 kW, mentre quella in corrente continua ha una potenza massima di 40 kW

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 EV 45 kW (61 CV) Elettrica Anteriore

DR 1.0 EV, le concorrenti con misure simili

Come già osservato, la DR 1.0 EV è un po' a metà strada tra le altre "minime" in commercio, vicina a una smart per dimensioni e numero di porte ma paragonabile anche alle piccole da 3,5 metri o poco più come Dacia Spring e Renault Twingo per il numero dei posti, e allineata a tutte sul prezzo che si aggira nei dintorni dei 25.000 euro. Un po' fuori dagli schemi ma sempre dentro c'è anche la Fiat 500e.