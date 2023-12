Alfa Romeo Brennero. Un nome prima dato per certo e poi smentito dai vertici della Casa per il SUV piccolo, fratello minore di Stelvio e Tonale. Ora pare proprio che tutto sia stato deciso: ancora una volta sarà un passo alpino a caratterizzare il terzo modello ad assetto rialzato del Biscione. Il nome è ufficiale e la conferma arriva in un modo molto particolare. Sulla pagina Facebook del costruttore italiano è stato pubblicato un breve video in cui non ci sono auto, ma alcune coordinate geografiche.

I numeri che scorrono rapidamente in questi pochi minuti di video sono le coordinate della pista di collaudo di Balocco, del Passo dello Stelvio, del Museo di Arese e del Passo del Brennero.

"Forse in fondo lo abbiamo sempre saputo"

Il video con cui Alfa Romeo ha deciso di ufficializzare il nome Brennero dura appena 15 secondi ed è un susseguirsi di numeri ad alta velocità. Un rompicapo che gli appassionati del Biscione, tuttavia, non hanno faticato a decifrare. E sotto c'è una frase: "Forse in fondo lo abbiamo sempre saputo". Eh sì, perché da tempo si vociferava che il B-SUV si sarebbe potuto chiamare Brennero.

Nel 2021 lo avevamo anticipato chiamandolo Brennero, tuttavia Alfa Romeo non ha mai confermato (piuttosto ha smentito) e qualcuno ha ipotizzato pure il ritorno del nome "Arna".

Alfa Romeo Brennero, tutto quello che sappiamo

Della Alfa Romeo Brennero parlavamo nelle novità attese per il 2023, ma la vedremo a inizio 2024 e in un nostro render esclusivo abbiamo provato a immaginarla. Sarà legata a alla Jeep Avenger e alla Fiat 600 (con cui condividerà la piattaforma CMP), per questo abbiamo ipotizzato un frontale con il logo Alfa Romeo stilizzato in formato tridimensionale, dotato di una mascherina a nido d’ape e sottili fari a LED con tre elementi orizzontali. Dietro, invece, il posteriore potrebbe avere fari a sviluppo orizzontale separati dal badge "Alfa Romeo".

Un dettaglio anteriore della Alfa Romeo Brennero nel render di Motor1.com Il posteriore della Alfa Romeo Brennero nel render di Motor1.com

Essendo basata sulla CMP come la Fiat 600 e la Jeep Avenger, la Brennero potrebbe avere gli stessi motori (elettrico e mild hybrid). Con alta probabilità sarà quindi lei la prima Alfa Romeo 100% elettrica, ma per averne conferma dovremo aspettare un po'. Il nome ormai è ufficiale, la presentazione pertanto si avvicina.