Nasce la gamma Tributo Italiano. Disponibile sulle Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Tonale, la serie celebra l’italianità del marchio con una serie di finiture, optional dedicati e una livrea bicolore.

Questo speciale allestimento si può abbinare a tutte le motorizzazioni dei tre modelli del Biscione, dal 2.2 turbodiesel di Giulia e Stelvio fino all’ibrido plug-in da 280 CV della Tonale.

Come sono fatte

Le Alfa Romeo Tributo Italiano sono proposte esclusivamente nelle colorazioni Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa abbinate al tetto nero. Oltre a ciò, troviamo i paraurti e le modanature esterne in tinta carrozzeria, la bandierina tricolore sulla calotta degli specchietti retrovisori, il trattamento traforato con accenni rossi sui sedili sportivi in pelle nera, il logo Tributo Italiano ricamato sui poggiatesta e i dettagli “carbon design” sulla plancia.

Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano Lo specchietto retrovisore col dettaglio della bandiera italiana I sedili in pelle dedicati alla Tributo Italiano

Per il resto, la dotazione dei tre modelli è piuttosto completa. Sulla Stelvio ci sono i cerchi da 21”, sulla Giulia i 19” e sulla Tonale i 20” e sono tutti abbinati alle pinze freno rosse firmate da Brembo. Su tutti i modelli sono presenti il climatizzatore bi-zona, il volante riscaldato con paddles in alluminio, i sedili anteriori ventilati e riscaldati, l’impianto audio Harman Kardon e i sistemi ADAS per la guida autonoma di livello 2.

Motori e proposta di finanziamento

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio possono essere scelte col 2.0 turbo benzina da 280 CV o col 2.2 turbodiesel da 210 CV, entrambe col cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale Q4. La Tonale è disponibile nella mild hybrid a benzina da 150 CV, nel 2.0 turbodiesel da 160 CV e nella ibrida plug-in da 280 CV con trazione integrale.

Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano

Per quanto riguarda l’offerta commerciale, Tonale Hybrid Tributo Italiano è proposta con finanziamento e rate da 350 euro al mese, mentre Giulia e Stelvio partono da 450 euro. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale o recandosi in concessionaria.