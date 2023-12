Uno dei modelli più venduti nel mercato italiano rimane la Dacia Sandero, che ha tra i punti di forza il rapporto tra contenuti e prezzo. A dicembre proseguono quindi le offerte Mobilize su questo modello: analizziamo in particolare la “stradale” Sandero Streetway, con alimentazione mista benzina e GPL, che garantisce un buon risparmio alla pompa.

Il listino della Dacia Sandero Streetway Essential 1.0 TCe ECO-G è di 14.750 euro, con IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi. Per usufruire di questa offerta, è richiesto un anticipo di 4.100 euro, seguito da 36 rate mensili da 118,72 euro (TAN 5,49%, TAEG 7,48%), oltre a una rata finale di 9.588 euro.

Il contratto prevede un limite chilometrico massimo di 30.000 km, con la possibilità di restituire il veicolo con eccedenza chilometrica al costo di € 0,10 euro/km.

Interessanti i servizi aggiuntivi inclusi nel Pack Service: Protezione furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, rottura dei cristalli, Driver Insurance, Manutenzione Ordinaria per 3 anni o 30.000 km e GAP Insurance in caso di furto/danno totale.

Vantaggi

Nelle offerte Dacia è sempre interessante osservare l’importo delle rate, che con un listino di partenza concorrenziale non supera i 120 euro anche includendo le spese. Non male, considerando le economie della Sandero Streetway a GPL e l’inclusione di un completo Pack Service nella rata, quasi come per un noleggio a lungo termine.

Svantaggi

Attenzione ai costi aggiuntivi: il TAEG è del 7,48%, ci sono gli oneri finanziari, possono aggiungersi eventuali accessori e bisogna percorrere 10.000 km l’anno in caso di restituzione o sostituzione.

In sintesi