Avete mai sentito parlare della LEVC? La London Electric Vehicle Company si occupa di produrre i caratteristici taxi londinesi di nuova generazione, tutti alimentati da un powertrain elettrico con range extender a benzina.

Di recente, il marchio ha ampliato la sua gamma presentando l'L380, un "parente" di Volvo EM90 e Zeekr 009.

Forme di famiglia

Perché lo definiamo "parente"? Al pari dei brand citati, anche LEVC appartiene alla galassia del gruppo cinese Geely. Per questo motivo, il look del minivan ricorda da vicino quello degli analoghi modelli Volvo e Zeekr.

LEVC L380 (2024), il frontale

L'L380 si basa sulla Space Oriented Architecture (SOA) di Geely, una piattaforma sviluppata in due anni e mezzo dai centri di ricerca e sviluppo di Cina, Svezia, Regno Unito e Germania. Lo spazioso abitacolo può avere sei o otto posti, con quest'ultima opzione che prevede quattro file di sedili.

Questo minivan è lungo 5,31 m, mentre il passo è di 3,18 m, poco meno di quello di un'ammiraglia elettrica come la Mercedes EQS.

272 CV e trazione anteriore

La LEVC è spinta da un motore elettrico anteriore da 272 CV ed è alimentata da una batteria al nichel-cobalto-manganato (NMC). Nulla a che vedere, quindi, coi 544 CV della Zeekr 009.

LEVC L380 (2024), le foto teaser

La capacità non è stata ancora comunicata, così come l'autonomia. In ogni caso, la piattaforma SOA di Geely può ospitare pacchi batteria che vanno da 73 a 120 kWh, mentre per le percorrenze possiamo prendere come riferimento sempre la Zeekr 009 che può consentire circa 800 km con un "pieno".

L'L380 entrerà nel mercato cinese dei minivan elettrici a partire dal prossimo anno. Si troverà a competere in un segmento molto affollato (almeno in alcuni mercati) con le rivali di Toyota, Volvo, Zeekr, Denza e Trumpchi.