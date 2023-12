Al CES 2024, LG Electronics (LG) e Cybellum presentano il loro nuovo Cockpit, un sistema di gestione della sicurezza informatica (CSMS - Cyber Security Management System) progettato per le Case automobilistiche.

Frutto della collaborazione tra LG e Cybellum, azienda di sicurezza informatica automobilistica acquisita da LG nel 2021, il Cockpit con CSMS ha come obiettivo quello di monitorare la sicurezza digitale dei veicoli.

Analisi continua della sicurezza

La cybersecurity nel settore automobilistico sta guadagnando sempre più importanza, soprattutto con l'entrata in vigore della normativa WP.29 UNECE R155 sulla cybersecurity, che da luglio 2024 richiederà che tutti i veicoli nuovi rispettino determinati (ed elevati) standard di cybersecurity per ottenere l'omologazione in 54 Paesi, tra cui l'Unione Europea, il Regno Unito, il Giappone e la Corea del Sud.

Il sistema di LG e Cybellum semplifica la gestione delle operazioni di sicurezza informatica e della risposta agli incidenti, garantendo la conformità dei veicoli alle normative in continua evoluzione sulla cybersecurity.

Per agevolare questa transizione, LG e Cybellum hanno sviluppato il Cockpit con CSMS, una piattaforma completa che affronta le sfide legate alla gestione della cybersecurity nel settore automobilistico.

Questa piattaforma individua tempestivamente le vulnerabilità di sicurezza, adotta misure preventive e analizza le componenti dei veicoli durante il loro ciclo di vita, generando e gestendo un database completo dallo sviluppo all'uso reale, che si estende per circa 20 anni.

Pronto anche a nuove "minacce"

Il Cockpit con CSMS agisce come un centro di controllo secondario per la sicurezza dei prodotti, consentendo alle Case automobilistiche di valutare e affrontare prontamente qualsiasi minaccia alla sicurezza dei componenti. Inoltre, identifica attivamente le nuove minacce e valuta il loro impatto sui singoli componenti, migliorando l'affidabilità generale della sicurezza.

Così si è espresso Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Component Solutions Company: