La Lamborghini sta attualmente lavorando a un powertrain ibrido plug-in per la Urus, ma ci siamo imbattuti in un tipo di Urus ibrida molto diverso. Non si tratta di una versione elettrificata, ma di un esemplare unico che combina un V8 biturbo con un assetto a sei ruote.

Questa bestia è apparsa brevemente online nelle ultime settimane e un nuovo breve video su YouTube ci fa scoprire più da vicino il progetto. Si tratta di una Urus pesantemente modificata con tre assi e sei ruote.

Super SUV allungato con sei ruote motrici

La parte più strana è che non c'è un pianale di carico aperto come quello di un pick-up, ma un'area completamente chiusa con un portellone posteriore.

A questo punto la costruzione sembra quasi completamente finita, a parte alcuni ritocchi visibili che probabilmente potrebbero essere verniciati.

Ma non si tratta solo di una Urus allungata con sei ruote. Molti componenti esterni sono esclusivi del SUV, tra cui il grande estrattore posteriore, lo spoiler aggiuntivo sul tetto e i passaruota allargati. Anche le ruote non sono di serie.

Nasce in Florida col marchio Apocalypse Manufacturing

La domanda principale è: Chi ha costruito questa speciale Lamborghini? Il merito va a un'azienda chiamata South Florida Jeeps, responsabile di questo colosso a sei ruote. Se il nome non vi dice nulla, questa azienda produce anche Jeep Wrangler e Ford Bronco con sei ruote con il marchio Apocalypse Manufacturing. Abbiamo contattato lo studio di aftermarket e abbiamo ottenuto alcuni dettagli succosi.

L'azienda ha confermato che le ruote posteriori sono tutte motrici. Apocalypse Manufacturing ha confermato che il secondo e il terzo asse lavorano in tandem, rendendo la Urus una macchina ancora più performante. L'azienda ci ha detto che non sono state apportate modifiche al V8 da 4,0 litri di serie, abbastanza potente con i suoi 650 CV.