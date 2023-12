A pochi giorni dal Natale, i prezzi dei carburanti continuano (lentamente) a diminuire, regalando una piccola gioia agli automobilisti italiani. Tra self-service e servito, la benzina costa oggi 0,5-0,6 centesimi al litro (cent/l) in meno rispetto a venerdì, mentre il prezzo del diesel scende di 1 cent/l.

Contemporaneamente, però, la Russia taglia le esportazioni del petrolio di almeno altri 50.000 barili al giorno (bpd), da sommare ai 300.000 già decisi fino alla fine anno e che diventeranno mezzo milione nel 2024, scatenando la reazione dei mercati internazionali, preoccupati da potenziali carenze o, addirittura, stop alle forniture di oro nero.

Le quotazioni del greggio aprono quindi in salita dell’1% circa, salvo poi riassestarsi sui livelli dei giorni e delle ore precedenti. Il Brent – benchmark di riferimento in Europa – viaggia intorno ai 75-76 dollari al barile ($/b), mentre il Wti – benchmark di riferimento in America – oscilla tra i 70 e i 71 $/b.

Estrazione di petrolio

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti di oggi pubblicati da Quotidiano Energia (Qe) ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,768 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,758 e 1,778 euro/litro (media no logo a 1,769 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,733 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,724 e 1,743 euro/litro (no logo a 1,733 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 1,912 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,848 e 1,973 euro/litro (no logo 1,826). La media del diesel è arrivata invece a 1,876 euro/litro, con i singoli player tra 1,814 e 1,932 euro/litro (no logo 1,790).

Il Gpl si muove infine tra 0,722 e 0,742 euro/litro (no logo 0,712), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,421 e 1,559 euro/kg (no logo 1,454).

Prezzi benzina e diesel (18 dicembre 2023)