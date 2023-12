Sono tanti i Costruttori che hanno annunciato da tempo l’abbandono dei motori termici. Bielle e pistoni hanno una “data di scadenza” per diverse Case, che sia il 2026 per Audi o il 2030 per Volvo, per fare alcuni esempi. Al tempo stesso, c’è chi vuole continuare a sviluppare nuove generazioni di propulsori a benzina e diesel, come BMW.

A sottolinearlo con forza è Frank Weber, il direttore allo sviluppo di BMW, che nel corso di un’intervista ad Autocar ha smentito le voci riguardo il passaggio totale all’elettrico nei prossimi anni.

Non è ancora finita

Secondo Weber, “c’è ancora tanto lavoro da fare” su questi motori, a partire dal loro adeguamento in vista delle normative Euro 7 che entreranno in vigore nei prossimi anni. Ciò rappresenta una sfida per tutti i marchi e per BMW, che evidentemente non abbandonerà i tanti modelli a benzina e diesel attualmente presenti nella gamma.

Tra l’altro, anche il ceo del brand Oliver Zipse ha dichiarato di recente i suoi dubbi sull’addio ai motori termici definito dall’Europa. Stando al massimo dirigente tedesco, questo delicato passaggio potrebbe mettere i brand europei in diretta concorrenza coi rivali cinesi, soprattutto per i prezzi di listino. Ecco perché secondo Zipse sarebbe opportuno supportare lo sviluppo degli eFuel come ulteriore alternativa a benzina e diesel.

Intanto è pronta la Neue Klasse

Tutto questo non significa che BMW non si stia preparando a una nuova serie di modelli elettrici. Dal 2025, infatti, debutteranno le prime BMW basate sulla piattaforma Neue Klasse, un’architettura estremamente sofisticata che consentirà di installare batterie con densità energetica superiore del 20% rispetto ai modelli attuali.

Nuova BMW iX3, le nuove foto spia

Con questa piattaforma, la Casa prevede anche un aumento del 30% dell’autonomia media e una riduzione del 30% del tempo di ricarica. Tra le prime BMW a nascere dalla Neue Klasse dovrebbero essere la Serie 3 elettrica e la iX3.