BMW continua a lavorare al primo SUV basato sulla nuova piattaforma Neue Klasse. Già vista nelle scorse settimane, la presunta futura iX3 è tornata a mostrarsi nelle scorse ore sulle strade tedesche poco fuori Monaco di Baviera.

Totalmente diverso nelle forme rispetto al modello attuale, il muletto del futuro SUV dell'Elica sembra avere già una carrozzeria di serie.

Sembra un concept

l design anteriore del SUV sembra riprendere il concept Vision Neue Klasse. In particolare, si notano i grandi fari a sviluppo orizzontale e una calandra a doppio rene con un frontale piatto per dare ulteriore carattere a questa BMW. La carrozzeria ha un look più sinuoso rispetto all'attuale iX3, con grandi passaruota che ospitano cerchi di dimensioni generose.

Nuova BMW iX3, le nuove foto spia

Le foto non ci permettono di vedere l'abitacolo, ma la Vision Neue Klasse ha mostrato in anteprima un interno minimalista che ha eliminato la maggior parte dei comandi convenzionali.

BMW Vision Neue Klasse concept, il volante BMW Vision Neue Klasse concept, la plancia

A caratterizzare gli interni del prototipo ci sono un enorme head-up display che abbraccia l'intero cruscotto e un grande schermo centrale che funge da infotainment. Chissà se anche sulla nuova iX3 troveremo degli interni di questo tipo o se BMW adotterà soluzioni più tradizionali.

Sarà costruito in Europa

Il modello inaugurale della Neue Klasse sarà anche il primo modello BMW a utilizzare batterie di sesta generazione con celle rotonde. Il marchio tedesco si è impegnato ad aumentare l'autonomia e la velocità di ricarica del 30% rispetto alle attuali batterie di quinta generazione.

Le celle cilindriche aumenteranno la densità energetica di oltre il 20% e avranno un diametro standard di 46 millimetri. La loro altezza dipenderà dal tipo di carrozzeria: 95 mm per le auto e 120 mm per i SUV come questa iX3.

Con il nome in codice interno "NA5", secondo gli addetti ai lavori BMW, il SUV elettrico non sarà prodotto in Cina, come nel caso dell'attuale iX3. Sarà invece costruito in un nuovo stabilimento a Debrecen, in Ungheria, e sarà in vendita nella seconda metà del 2025 in Europa. Si dice che le versioni iniziali saranno la 40, la 40 xDrive, la 50 xDrive, la M60 xDrive, con una variante M full-fat ("ZA5") che dovrebbe arrivare più avanti.