Si attende l’anno nuovo per gli Ecoincentivi statali estesi su più modelli, ma a dicembre si può ancora ricevere il bonus su una ibrida plug-in come la Jeep Renegade 4xe. L’offerta è valida sino a fine anno, ed è destinata alle vetture in stock.

Il listino di partenza della Jeep Renegade 4xe è di 42.899 euro, già comprensivo di Easy Wallbox, ma senza IPT e contributo PFU; lo sconto complessivo di quasi 8.000 euro, di cui 4.000 per la rottamazione secondo le norme vigenti, riduce il prezzo a 34.900 euro.

I costi iniziali prevedono un anticipo di 6.530 euro, al quale fanno seguito 35 rate mensili di 199 euro (TAN 2,95%, TAEG 3,77%), incluse le spese di incasso di 3,5 euro al mese, più una maxi rata finale di 25.136,02 euro.

In caso di restituzione o sostituzione, c’è un limite chilometrico fissato a 30.000 km, con un costo di esubero di 0,1 euro per ogni km in più.

L'offerta, riservata alla clientela privata e non cumulabile con altre iniziative, pinclude anche servizi aggiuntivi come Identicar per 12 mesi assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Tra lo sconto Jeep e l’Ecobonus statale si ottengono quasi 8.000 euro di vantaggi sulla Renegade 4xe, con una rata mensile inferiore ai 200 euro spese incluse. C’è qualche servizio in aggiunta, e si ottiene anche la Wallbox, utilissima per l’uso ottimale di una ibrida plug-in.

Svantaggi

Per ottenere lo sconto massimo occorre una vettura da rottamare fino a Euro 4; le auto in pronta consegna potrebbero avere optional aggiuntivi.

In sintesi