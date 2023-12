Nella sua storia, la Mercedes Classe G Cabrio non ha mai avuto una versione AMG. Il modello che si avvicina di più per filosofia e potenza è stata la G 500 Final Edition del 2013, con un V8 aspirato da quasi 400 CV.

Ora, però, il tuner tedesco Refined Marques ha deciso di colmare questo "vuoto" nel mercato preparando una Classe G davvero diversa da tutte le altre.

Come ti trasformo un fuoristrada

La Mercedes G 63 AMG Cabriolet di Refined Marques fa parte di una serie limitata di 20 esemplari e utilizza come base la G 63 AMG più recente col 4.0 V8 biturbo da 585 CV. Mentre lo stile generale è lo stesso della Final Edition, l'azienda ha aggiunto due porte posteriori più piccole con apertura controvento per facilitare l'ingresso e l'uscita.

Mercedes G 63 AMG Cabriolet by Refined Marques

Per aggiungere ulteriore esclusività al fuoristrada, il tuner ha cambiato anche i rivestimenti dell'abitacolo. Per esempio, l'esemplare che vedete in foto con verniciatura China Blue, presenta della pelle rossa con inserti e cuciture a contrasto bianche. Il risultato è piuttosto interessante ed è frutto di un lavoro certosino durato 18 mesi. Addirittura, a supervisionare l'intero sviluppo - dice l'azienda - ci ha pensato anche un ex responsabile del controllo qualità di Mercedes.

Esclusiva anche nel prezzo

Come detto, Refined Marques non ha alterato le prestazioni della G 63 AMG di base, che resta sempre uno dei fuoristrada più veloci del pianeta. L'8 cilindri da 585 CV, infatti, spinge la Mercedes fino a 220 km/h di velocità massima (limitata elettronicamente), mentre lo scatto 0-100 km/h è di 4,5 secondi.

Mercedes G 63 AMG Cabriolet by Refined Marques

Come le prestazioni, anche il prezzo di questa versione speciale di Refined Marques non è per tutti. L'esemplare delle foto costa 1,3 milioni di dollari (1,1 milioni di euro), molto di più dei quasi 200.000 euro necessari per una G 63 AMG "normale".