Volkswagen sta procedendo spedita con il suo piano di rilancio del nome Scout, tanto che potremmo vedere i primi frutti in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Dopo la notizia che i primi due modelli Scout sarebbero stati sviluppati insieme all'austriaca Magna Steyr, un video teaser ufficiale conferma che il primo modello Scout debutterà quest'estate.

Resta da vedere se si tratterà di un modello di produzione o di un concept.

Il conto alla rovescia è iniziato

Il video, della durata di 1:22 minuti, è vago e non offre molte informazioni. Ma alla fine del filmato c'è una schermata nera con l'annuncio che il primo modello è previsto per l'estate del 2024.

Il primo teaser di Scout dello scorso anno mostrava un SUV squadrato con sbalzi corti e un pick-up. Entrambi i veicoli si ispireranno all'originale International Harvester Scout, prodotto tra il 1960 e il 1980 come concorrente di Jeep. Una grande differenza tra i fuoristrada d'epoca e i loro moderni successori, tuttavia, sarà il gruppo propulsore. Il marchio Scout si concentrerà interamente sui veicoli elettrici.

Una piattaforma tutta sua

Pur essendo di proprietà di Volkswagen, Scout non presenterà tecnologie sviluppate interamente dal marchio di Wolfsburg. Al contrario, si affiderà a una piattaforma personalizzata incentrata sul fuoristrada. Non si sa se l'unico propulsore disponibile sarà a due motori elettrici, ma le varianti a tre o addirittura a quattro motori non sembrano del tutto escluse.

La notizia forse più curiosa che riguarda Scout, infine, è che Audi potrebbe avere una propria versione del SUV Scout come rivale dell'imminente Mercedes Classe G elettrica. Per il momento, però, la notizia non è confermata. Continuate a seguirci per saperne di più.