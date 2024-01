Kia ha in programma di offrire ai proprietari americani un nuovo "dispositivo antifurto". In pratica, si tratta di un involucro metallico che si monta sul cilindro di accensione dell'auto e impedisce ai ladri di rimuovere il "corpo" del cilindro dal piantone dello sterzo.

Questa soluzione è disponibile per la maggior parte della Kia vendute in Nord America ed è installabile gratuitamente nelle officine della Casa coreana.

Le soluzioni di Kia

Il dispositivo è destinato a essere installato sulle auto meno recenti, che non sono idonee per l'aggiornamento del software di sicurezza inviato dall'azienda nel febbraio 2023, come la Rio 2011-2021, la Forte 2011-2016 e la Sportage 2011-2016.

Negli 11 mesi trascorsi dal rilascio dell'aggiornamento di sicurezza, Kia dichiara di aver installato la modifica già su quasi 960.000 veicoli. Ha anche distribuito oltre 330.000 bloccasterzo gratuiti per scoraggiare ulteriormente i furti, una soluzione che l'azienda ha implementato nel luglio 2023.

Kia USA afferma di aver già iniziato a informare i proprietari idonei del nuovo dispositivo con le istruzioni per portare il veicolo al concessionario più vicino per farlo installare gratuitamente.

Lo stesso processo è in atto in casa Hyundai, col brand coreano che ha dichiarato idonei i seguenti modelli venduti in Nord America: Accent 2011-2017 , Elantra Coupe 2013-2014, Elantra Touring 2011-2012, Genesis Coupe 2011-2012, Santa Fe 2011-2012 e 2011- 2012 Veracruz.

A proposito di antifurti

Sempre a proposito di antifurti "originali", vi ricordiamo che a dicembre 2022 (sempre negli USA) Toyota aveva lanciato il CatShield, un dispositivo da 140 dollari (circa 130 euro) per prevenire il furto dei catalizzatori sulle nuove Prius. Infatti, quello installato nella berlina ibrida è particolarmente ricco di platino, palladio e rodio, elementi rari e dal valore di mercato altissimo.

C'è poi la Sentry Mode di Tesla. Più che un vero antifurto, questa modalità è un deterrente per ladri e vandali dato che utilizza un sistema di telecamere esterne per registrare dei video ogni volta che si avvicina una persona alla vettura. Al tempo stesso, una volta registrato l'evento viene inviata una notifica sullo smartphone del proprietario.