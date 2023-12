All'edizione 2024 del CES di Las Vegas, Kia presenta ufficialmente la sua attività globale relativamente ai PBV.

L'acronimo indica i "Platform Beyond Vehicle", ossia dei veicoli elettrici dotati di funzioni software molto avanzate, coi primi cinque concept che vengono mostrati proprio nel corso della kermesse in Nevada. Non solo: a Las Vegas sono esposti anche altri prototipi importanti per il futuro prossimo di Kia.

La visione del futuro

In occasione del ritorno al CES dopo cinque anni, Kia è presente anche con una serie di relatori per esporre le future strategie di business riguardo ai PBV e la visione del brand per il futuro. Per tutta la durata della manifestazione, che si svolge tra il 9 e il 12 gennaio, Kia è presente coi suoi modelli elettrici al coperto nella LVCC West Hall e all'aperto nella LVCC Central Plaza.

Come detto, sono presenti cinque concept PBV, compreso il primo PBV la cui produzione in serie è prevista a partire dal 2025. Negli stand di Kia, non mancano anche un range di tecnologie specifiche studiate dal marchio asiatico e un'esposizione chiamata "EVs for All" in cui sono mostrati i concept EV3 ed EV4 insieme a EV9 e EV6 GT.

La conferenza stampa di Kia al CES 2024 si tiene lunedì 8 gennaio alle 23 (ora italiana) presso il Mandalay Bay e viene trasmessa in live streaming su worldwide.kia.com.

Le nuove Kia in arrivo

Dopo la presenza al CES, il 2024 di Kia proseguirà con tre novità interessanti, come i restyling di Picanto e Sorento e il lancio dell'EV5.

Kia EV5

Svelato in occasione dell'EV Day di Kia lo scorso ottobre, l'EV5 è il terzo SUV elettrico della Casa coreana dopo l'EV6 e l'EV9. In arrivo in Europa nella seconda metà dell'anno, l'EV5 è lungo 4,61 metri e ha un passo di 2,75 metri, interni ampi e tre display digitali.

Per quanto riguarda la batteria, si parla di un pacco al nickel-manganese-cobalto da 82 kWh, il quale sarà abbinato a versioni con motore singolo o doppio.