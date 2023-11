Kia è uno dei marchi automobilistici che ha fatto più esperienza con le auto elettriche. La prima generazione della Kia Soul elettrica, infatti, è stata messa in vendita per la prima volta nel 2014, quindi quasi 10 anni fa.

Nel 2018 la Soul è stata poi affiancata da un secondo modello, la Kia Niro elettrica, e nel 2021 è arrivata anche la Kia EV6, con una nuova architettura tecnica dedicata alle auto elettriche chiamata E-GMP (Electric Global Modular Platform).

Su questa piattaforma modulare si basa anche la Kia EV9 che ho guidato per questa prima prova su strada. Con più di 5 metri di lunghezza e oltre 3 metri di passo è la nuova ammiraglia del marchio coreano. Ecco com'è fatta e come va.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Kia EV9 (2024): Esterni

La Kia EV9 si posiziona al vertice del listino Kia, che fino ad oggi spaziava dalla citycar Kia Picanto al SUV Kia Sorento, passando dalla già citata Kia EV6.

Come dimensioni, quindi, la EV9 ora è la Kia più grande con 5,01 metri di lunghezza, 1,98 metri di larghezza, 1,78 metri di altezza e un passo di ben 3,10 metri. Che infatti permette di avere a disposizione 6 o 7 posti.

Le forme della EV9 sono "cubiche" anche alli'interno dei fari a LED anteriori, che hanno poi delle luci diurne a forma di Z. Il muso è molto verticale, il cofano è lungo e le linee spigolose fanno alternare superfici convesse e concave, lasciando molti "pieni" e poche fessure per le prese d'aria.

La fiancata si appoggia su ruote che possono essere da 19" o 21" a seconda delle versioni, che sono circondate da passaruota neri che fanno da contrasto con il resto della carrozzeria, che in questa zona laterale ha superfici vetrate estese e nervature che dalla parte anteriore in cui sono più evidenti vengono fatte annegare nelle portiere per poi riemergere dietro, dove fanno da spalla alla linea che sale obliqua verso il tetto.

Anche i fari a LED posteriori movimentano le linee della coda, con un andamento verticale che a metà devia verso il centro come a sostenere il grande lunotto, con il meccanismo del tergicristallo nascosto. Il portellone riprende l'alternanza tra concavo e convesso del frontale, con il grande logo KIA centrale e in basso su un lato il nome EV9 del modello.

Kia EV9 (2024): Interni

La Kia EV9 è costruita sulla E-GMP (Electric Global Modular Platform), piattaforma modulare della Kia EV6 modificata per offrire spazio a volontà fino a 7 passeggeri. Anche gli adulti, infatti, stanno comodi seduti nella terza fila dei sedili. I sedili separabili della seconda fila, poi, sono scorrevoli e regolabili nell'inclinazione dello schienale.

È anche possibile scegliere un interno con 6 poltroncine, in configurazione Lounge o Relaxation, con le poltrone centrali che possono ruotare contromano come in un salotto oppure con regolazioni ulteriori per stendere le gambe e stare seduti in posizione più allungata.

Quando tutti i sedili sono in posizione, la capacità minima del bagagliaio è di 333 litri, che diventano 828 litri con l'interno a 5 posti, arrivando a 2.318 litri con tutti i sedili abbattuti. Sotto il cofano anteriore c'è un altro vano di carico, da 52 litri nella versione con 2 motori elettrici e trazione integrale e da 90 litri in quella a trazione posteriore, senza motore anteriore.

Sulla plancia è montato uno schermo unico, suddiviso però in un display da 12.3" per la strumentazione dietro al volante, in uno da 5.8" per la schermata del climatizzatore, e nel display centrale sempre da 12.3" per l'infotainment. Il software può essere aggiornato over-the-air ed è compatibile con Apple Car Play e Android Auto senza fili.

Il navigatore ha un pianificatore sviluppato da una società interna a Kia, per assistere chi guida il numero di soste e il tempo di ricarica con le percentuali di arrivo e ripartenza, tenendo conto di vari parametri: consumi, traffico, disponibilità delle colonnine e altri, come il traffico e il meteo in tempo reale, pre-riscaldando la batteria. Anche manualmente, volendo (il sistema di condizionamento, tra l'altro, si affida a una pompa di calore). Il software è anche pensato per abilitare la funzione plug & charge alle colonnine (per ora solo ai caricatori Ionity, e in sviluppo anche con altri operatori), in modo che auto e rete comunichino da sole per avviare la ricarica e autorizzare il pagamento, anche tramite l'app per smartphone Kia Charge.

Per le varie funzionalità, Kia mette a disposizione la connettività per 7 anni e anche il Kia Connect store per scaricare delle app, personalizzando le funzioni dell'auto (pagando anche solo per un periodo di tempo limitato).

Al momento del lancio, sono senza sovraprezzo opzioni come lo streaming audio con Amazon Car Music, il boost di coppia sulla versione GT Line migliorare di 0,5 secondi il tempo di accelerazione nello 0-100 km/h e il Remote smart park assist in auto e da remoto, per parcheggi assistiti anche a 45°. Lo smartphone, inoltre, può essere usato come chiave per aprire le porte e avviare l'auto, e chiuderle dopo aver parcheggiato.

L'esemplare di questa prima prova non aveva gli specchietti retrovisori laterali digitali, ma tradizionali, mentre era presente la telecamera per lo retrovisore centrale.

Tra i due sedili c'è un mobiletto con vani portaoggetti caricatore senza fili per il telefono, con un cuscinetto in gomma per evitare che scivoli ma senza un sistema di raffreddamento.

Per i rivestimenti sono stati scelti materiali sostenibili e di origine non animale, provenienti ad esempio dal riciclo delle reti da pesca e delle bottiglie in PET, con il volante rivestito in pelle artificiale e i sedili in pelle bio, vegana.

Kia EV9 (2024): Guida

La Kia EV9 è disponibile in versione con un singolo motore montato dietro e trazione posteriore, con 204 CV e 350 Nm, un peso di 2425 kg in ordine di marcia per 9.4 secondi nello 0-100 km/h, 185 km/h di velocità massima, e ruote 255/60 R 19.

La batteria è di 99,8 kWh con architettura a 800 V, per ricaricare in corrente continua DC a 240 kW mettendoci circa 25 minuti per andare dal 10% all'80%, mentre in corrente alternata AC la potenza massima è di 11 kW (è anche disponibile la ricarica V2L, Vehicle-to- Load). L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP combinato è di 563 km.

Anche la Kia EV9 con 2 motori e trazione integrale ha una batteria da 99.8 kWh a 800 V, che si ricarica in corrente continua DC a 240 kW (25 min 10%-80%) e in corrente alternata AC a 11 kW (sempre con funzionalità V2L, Vehicle-to- Load). L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP combinato è di 505 km.

Questa versione della EV9 ha 385 CV e 700 Nm, un peso di 2.590 kg in ordine di marcia per 5.3 secondi nello 0-100 km/h, 200 km/h di velocità massima, e ruote 285/45 R 21.

Guidando, ho apprezzato la visibilità (le superfici vetrate sono ampie), la silenziosità di marcia e la gestione della frenata rigenerativa, sia per quel che riguarda il pedale del freno che per le regolazioni dell'intensità della decelerazione con le palette sul volante, che permettono anche una funzione di guida a singolo pedale che è ben calibrata.

Nonostante il passo molto lungo della piattaforma E-GMP, la Kia EV9 è più maneggevole del previsto perché le ruote anteriori hanno un buon angolo di sterzata. Si è comportata bene anche a livello di precisione di guida per quel che riguarda lo sterzo e le sospensioni, che non sono a controllo elettronico, a parte il sistema autolivellante sul retrotreno.

Qualche contraccolpo filtra sulle buche più pronunciate, soprattutto per chi sta seduto dietro, ma nel complesso il bilanciamento tra guidabilità e assorbimento è riuscito, considerando che con più passeggeri e bagagli si arriva vicini ai 3.000 kg di peso.

Con percorrenze chilometriche che nel mio test sono state per la maggior parte del tempo tra i 4 e i 4,5 km/kWh, per un'autonomia realistica di 400-450 km nelle condizioni di questo primo test. Nel video vi do altre informazioni a riguardo.

Parlando di ADAS, è meno invasivo di altri nuovi modelli di auto il sistema che monitora l'attenzione del conducente, così come quello che monitora i limiti di velocità, perché si può scegliere se disattivare l'avviso acustico, ad esempio. E sono tarati molto bene anche altri dispositivi, come il mantenitore di velocità e distanza, o quello della direzione all'interno della corsia. Tanto che l'auto riesce a percorrere curve anche molto strette senza che dobbiate intervenire autonomamente, segno che i sistemi sono già "pronti" a un livello 3 di guida assistita.

Kia EV9 (2024): Curiosità

Come scritto in precedenza, la EV9 dà seguito alla EV6 e apre un periodo in cui Kia presenterà sul mercato 14 nuove auto elettriche, fino al 2027. Ed entro il 2030, quasi metà delle nuove Kia prodotte saranno elettriche.

Essendo la portabandiera del marchio coreano, la Kia EV9 è anche quella che definisce le linee guida per il design dei modelli che vedremo in futuro, come la compatta di segmento C Kia EV3 attesa per la seconda metà del 2024 o la media di segmento D Kia EV5, prevista per la fine del 2024 o l'inizio del 2025.

Kia EV9 (2024): Prezzi

La Kia EV9 in versione Earth RWD single motor parte, inizialmente in allestimento Launch Edition, parte da un prezzo di 76.450 euro, mentre la Kia EV9 GT Line AWD dual motor (sempre Launch Edition) parte da un listino di 81.650 euro.

Entrambe hanno 7 anni di garanzia con km illimitato e con una dotazione che sostanzialmente comprende tutto di serie. Tra gli optional, sulla GT Line si può avere per 1.000 euro il pacchetto per avere i 6 posti con poltrone che possono ruotare in direzione contraria al senso di marcia, oppure un altro pacchetto - sempre da 1.000 euro - per lo schema a 6 posti in configurazione chaise longue.

La Kia EV9 si posiziona in una categoria di mercato in cui ci sono ancora poche alternative: tra le auto elettriche a 6 o 7 posti a listino, infatti, c'è la Tesla model X, con dimensioni esterne simili, una batteria paragonabile ma con un prezzo di partenza di almeno 103.000 euro; la Mercedes EQS è ancora più grande e più costosa (da circa 139.000 euro); e tra le novità più recenti è paragonabile anche la Volvo EX90, che parte da circa 85.000 euro.