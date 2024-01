Il motore in miniatura che vedete nelle foto è l'ultima creazione di un appassionato noto su YouTube con il canale JohnnyQ90. Nel corso del 2023 abbiamo osservato da vicino diversi suoi progetti e per questa ultima creazione ingegneristica ha deciso di optare per un piccolo powertrain abbinato a un vero e proprio cambio manuale a tre velocità, collegato alla parte posteriore del blocco motore. Scopriamo i dettagli.

Con cambio integrato

La configurazione scelta dall'appassionato per realizzare quest'ultima creazione utilizza tre velocità in avanti e una retromarcia, azionate tramite un gruppo di frizioni. Il tutto è contenuto all'interno di in un alloggiamento in alluminio stampato in 3D e il cambio di marcia avviene tramite due connessioni sulla parte superiore del cambio.

La leva più vicina al motore seleziona la marcia avanti, la folle o la retromarcia, mentre l'altra leva permette di passare alla prima, alla seconda e alla terza. Infine un terzo servomotore controlla l'acceleratore.

La trasmissione in miniatura a tre velocità

Gli interruttori a levetta sul controller azionano la trasmissione, mentre l'input dell'acceleratore è gestito da un grilletto. La configurazione è stata dimostrata su una semplice base in cui il motore e la trasmissione sono collegati a un peso rotante, che esercita una resistenza sufficiente sul gruppo propulsore per sentire i giri salire attraverso le marce e le diverse velocità.

Guardando il video, il tutto sembra funzionare bene, gestendo anche i cambi di marcia a pieno regime senza alcun problema apparente. Resta da vedere se sarà così anche dopo cinque anni o centinaia di migliaia di km percorsi.

L'esterno della trasmissione in miniatura a tre velocità L'interno della trasmissione in miniatura a tre velocità

Un progetto dettagliato

Come in altri video di JohnnyQ90, l'attenzione ai dettagli nella costruzione di questi piccoli mulini è sorprendente. Il filmato si apre con la creazione di una puleggia più piccola per ottenere una maggiore pressione dalla pompa dell'acqua, mentre i pannelli laterali della coppa dell'olio sono sostituiti da un vetro per poter vedere l'albero motore in azione. Anche il suono non è male.

La descrizione del video include un link per l'acquisto della trasmissione a tre velocità, con un prezzo di 439,99 dollari (403 euro al cambio attuale). Viene anche offerto in pacchetto completo con il motore (un quattro cilindri da 17,5 cc) per un costo di 1.291,97 dollari (pari a circa 1.182 euro al cambio attuale).

