Conoscete la DeLorean DMC-12. Tutti la conoscono, grazie alla fortunata serie di film "Ritorno al Futuro". Proprio grazie ad Hollywood molti pensano che le DeLorean siano veloci.

In realtà, il motore a sei cilindri a V da 2.9 litri (montato posteriormente) eroga 132 CV (98 kW) e 153 Nm di coppia. Insomma, non è proprio una supercar. C'è però chi ha pensato di cambiare le cose.

Iniezione di cavalli

Questa particolare DeLorean posseduta da John Thompson e presentata in un nuovo video su YouTube di HondaPro Jason, ha un motore diverso. Il sei cilindri è stato sostituito da un quattro cilindri Honda K24.

Già questo sarebbe un miglioramento rispetto al motore originale, ma questo quattro cilindri da 2,4 litri è dotato anche di un turbocompressore ed è stato messo a punto per funzionare con carburante E85.

Secondo il video, questa DeLorean ha ora una potenza di 400 CV quando funziona a benzina e 450 CV passando all'E85.

Inoltre, la sostituzione del motore non ha comportato un aumento di peso sul retro dell'auto. Per questo motivo, per scaricare a terra la potenza viene utilizzato un cambio manuale a sei rapporti proveniente da una Porsche 911.

Le sospensioni sono state aggiornate con coilover e boccole in polietilene e il gruppo propulsore è stato sistemato in modo ordinato nel vano grazie a supporti personalizzati per il motore e la trasmissione.

L'aspetto è straordinariamente pulito sotto il cofano motore e, in realtà, il video afferma che si è trattato di un processo di installazione a bulloni con modifiche minime all'auto. Il sistema di climatizzazione originale della DeLorean è stato addirittura mantenuto durante il processo e, in base alle reazioni che vediamo nel video durante un giro di prova, si tratta di una macchina molto divertente al volante.

Guardate il video

Nel filmato le risate incontrollate accompagnano l'impeto del turbo quando i giri salgono, anche se il guidatore confessa che l'auto si sente "abbacchiata" in velocità.