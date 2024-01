Per qualcuno le Porsche 911 potrebbero non avere molto senso come auto da rally, ma in pratica sono alcune delle macchine più emozionanti che abbiano mai lasciato l'asfalto. Le GT3 di ultima generazione sono particolarmente belle da vedere e da ascoltare mentre percorrono le strade secondarie d'Europa.

Il canale YouTube Belgian-Motorsport ha messo insieme una compilation di tutte le Porsche 911 GT3 di generazione 997 che ha filmato durante la stagione 2023, dandoci la possibilità di immergerci in nove minuti di gloria del flat-six ispirato al motorsport.

Non solo parti originali

Il filmato, girato nel corso di diversi eventi tenutisi in Belgio nel corso dell'anno appena trascorso, mostra le Porsche preparate per il rally scivolare, saltare e sfrecciare attraverso curve strette, rettilinei angusti e chicane di balle di fieno.

A giudicare dal suono e dalla velocità, la maggior parte di queste GT3 è stata ampiamente modificata per ottenere buone prestazioni anche lontano dall'asfalto liscio previsto da Porsche. Ci sono modifiche specifiche alle sospensioni, modeste modifiche aerodinamiche, specchietti laterali più corti e trasmissioni sequenziali al posto del cambio manuale.

Anche con tutte queste modifiche, le GT3 di questo filmato non sono probabilmente veloci come le vere macchine da rally a trazione integrale costruite per questo sport. Ma sono senza dubbio più divertenti da guardare.