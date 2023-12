Non tutti i motori sono uguali quando si tratta di affidabilità. Alcuni possono superare il milione di chilometri e altri hanno difetti fatali che li rendono bombe a orologeria. Il motore turbo da 1,4 litri "LUV" delle Chevrolet Cruze e Sonic è un propulsore molto problematico. Questo video spiega perché.

Dentro il motore

Anche prima di aprirlo, è chiaro che questo motore ha una storia da raccontare. C'è un adesivo di un centro di recupero self-service e parti nuove per l'aspirazione, il coperchio delle valvole e la pompa dell'acqua. Questo fa pensare che il motore sia uscito da una Cruze o da una Sonic rottamata e che abbia ricevuto un po' di manutenzione prima di essere montato su un'altra auto.

Togliendo il coperchio delle valvole si scopre il primo grande problema di questo motore. Il refrigerante si è in qualche modo mescolato con l'olio creando una sostanza cremosa dall'aspetto di "frullato proibito". L'acqua ha causato la formazione di ruggine sugli alberi a camme e sui bilancieri, rendendoli inutilizzabili come rottami metallici.

La pompa dell'acqua è nuova, ma qualcuno l'ha installata male. Per qualche motivo, la persona ha utilizzato due guarnizioni e ha usato la colla per fissarle, rovinando un pezzo perfettamente funzionante.

Smontando la testa del cilindro si nota una crepa sottile tra una valvola e l'apertura per la candela. Inoltre, la testa è deformata. Se si trattasse di un veicolo più esotico, il proprietario potrebbe chiedere a un meccanico di risolvere i problemi, ma il lavoro costerebbe più del valore del pezzo per questo motore.

Il video mostra molti problemi

I problemi si moltiplicano man mano che si procede con lo smontaggio. Nella coppa c'è molto olio contaminato dall'acqua. Le gonne dei pistoni sono molto usurate e i cilindri sono danneggiati.

Eric del canale I Do Cars sospetta che questo motore abbia funzionato per poco tempo con l'olio contaminato dall'acqua. I danni sarebbero stati maggiori se le cose fossero rimaste così per un periodo più lungo.

Eric sconsiglia l'acquisto di un'auto con questo motore turbo da 1,4 litri perché ci sono molti problemi. E non è solo la sua opinione. Ci sono discussioni sui forum americani che raccontano storie simili.

Una persona su Reddit ha scritto: "Ho fatto la manutenzione preventiva regolarmente e sicuramente nei tempi previsti. Questo motore perde tutto alla fine, quindi non lo consiglierei a nessuno". Ex proprietario di una Cruze 1.4 del 2012, ogni fine settimana lo trascorreva cambiando il liquido di raffreddamento o cambiando il coperchio delle valvole o installando il kit di riparazione pcv.