Il motore a combustione interna è sorprendente se si pensa alla sua complessità meccanica. Tuttavia, quando qualcosa va storto, le conseguenze possono essere catastrofiche. Per esempio, guardate questo Ford EcoBoost turbo 3,5 litri V6 con un pistone esploso.

Il motore in questione proveniva da un Ford F-150 del 2012 con oltre 320 mila km sulle spalle. Il proprietario ha acquistato il camion all'asta e in seguito ha notato un ticchettio proveniente dal propulsore. Ha cercato di ripararlo, ma a quanto pare non ci è riuscito perché il pistone è esploso.

Cosa si vede

Il danno è immediatamente evidente perché ci sono grossi fori nel blocco motore. L'apertura su un lato è abbastanza grande da poterci infilare la mano. Questo motore non parte neanche bene. Rimuovendo le candele si scopre che l'elettrodo di una di esse è andato.

Togliendo il coperchio dell'aspirazione si verifica un danno ancora maggiore. La valvola di uno dei cilindri ha la guida esposta, cosa che non si dovrebbe vedere. Inoltre, quando si toglie il coperchio della distribuzione, c'è un pezzo di pistone sul fondo del motore Ford. La rimozione della coppa dell'olio permette di constatare che ci sono anche pezzi di pistone e di biella grandi come un palmo, oltre a molti pezzi di metallo più sottili.

Alla fine si scopre che, oltre al cedimento catastrofico del pistone, anche la biella si è staccata dall'albero motore. Durante il volo dei vari pezzi intorno al motore, è stata anche danneggiata la gonna laterale di un altro pistone e molte valvole sono gravemente piegate.

Cosa ha causato questo guasto?

Eric del canale YouTube I Do Cars non sa cosa sia successo a questo Ford EcoBoost. Non pensa che si tratti di un problema di lubrificazione, perché la maggior parte dei danni non sarebbe stata causata da un solo cilindro. E allora perché si è guastato così? Fateci sapere sapere cosa ne pensate voi nei commenti sui social.