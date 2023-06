La prima Bugatti Bolide verrà consegnata nel 2024 e, sebbene sia basata sulla Chiron, questa hypercar ha una carrozzeria in fibra di carbonio completamente nuova. Equipaggiata con un 16 cilindri quadri-turbo da 1.850 CV e 1.850 Nm di coppia, pesa solo 1.240 kg, vantando un rapporto peso/potenza di 0,67 kg/CV.

Questi numeri sbalorditivi hanno convinto 40 persone a pagare 4 milioni di euro (senza tasse) per possederne una. I clienti riceveranno l'auto con un estintore e un dispositivo HANS (supporto per testa e collo), oltre all'accesso "gratuito" alle giornate in pista. Tutti gli altri possono averne un assaggio nel video qui di seguito.

Test dinamici estremi

Gli ingegneri Bugatti stanno attualmente mettendo a punto le capacità aerodinamiche della Bolide con test dinamici ad alta velocità in una base aerea dismessa. "Con il suo incredibile rapporto peso-potenza, la guida della Bolide evocherà sensazioni simili a quelle di una corsa a cannone", si legge nella descrizione del video ufficiale.

La Bolide, dice Bugatti, è in grado di accelerare fino a 1,6 g, "un'impresa che non ha eguali nel mondo automobilistico e che è più simile alla potenza e alle prestazioni di un aereo passeggeri".

Sfida ad alta velocità

Spingendola a velocità sempre più elevate durante i test, i tecnici puntano a ottenere una stabilità ottimale in ogni condizione. "Solo sottoponendo la Bolide a queste forze estreme, gli ingegneri possono garantire un'esperienza di guida unica ai 40 futuri proprietari della Bolide", spiega la casa.

Da ferma la Bolide arriva a 100 km/h in appena 2,17 secondi (mentre per lo 0-400-0 km/h bastano 24,64 secondi), così è in diretta competizione con la Koenigsegg Jesko e l’elettrica Rimac Nevera.