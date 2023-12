Quando si vede una Lada scassata alta più di un metro da terra che sfreccia nel fango si rimane a bocca aperta. Questa off road assurda è stata assemblata dai ragazzi del canale YouTube Garage 54 in lingua russa.

Grazie a un set di assali a portale personalizzati nella parte posteriore, è molto più di una berlina Lada e persino un po' di più di una Ford Bronco con il pacchetto Sasquatch. A condizione che questa configurazione regga, potrebbe essere un fuoristrada sorprendente.

Modifiche pesanti

La tipica configurazione dell'assale a portale prevede che la potenza del motore vada a un pignone superiore. Alla maniera di Garage 54, le ruote dentate superiori e inferiori sono molto distanziate per aumentare l'altezza di marcia e sono collegate da una catena da moto.

E invece di racchiuderla per sicurezza, la catena è lasciata aperta agli elementi, in modo da poter vedere il momento in cui si romperà. Ma ahimè, quel momento non arriva mai.

Invece, la Lada si cimenta in un soft-roading in alcuni parcheggi pieni di buche prima di scendere su una strada terribilmente fangosa (e accidentata). Supera a pieni voti il modesto test di resistenza, ma a questo punto si presentano gli ostacoli.

Il video

Il video si conclude con la dichiarazione che la berlina modificata è "affidabile", il che potrebbe significare qualsiasi cosa in questo contesto. Tuttavia, non si può negare il successo di questo strano mezzo

Speriamo che questa avventura abbia un seguito, magari con una versione a quattro ruote motrici, perché, onestamente, ci piacerebbe vederla diventare un monster truck e travolgere un'auto.