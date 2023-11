Vi ricordate la Volkswagen Lupo? All’inizio degli anni 2000 era il modello più piccolo tra tutti quelli proposti dalla Casa di Wolfsburg, nonché uno dei più popolari (anche in Italia). Tra le sue principali caratteristiche c’erano sicuramente le linee personali, le dimensioni adatte alla città e un prezzo di listino piuttosto accessibile.

Inoltre, chi desiderava una versione sportiva poteva optare per la GTI da 125 CV. Ecco, partendo proprio da quest’ultima Lupo, un proprietario olandese si “lasciato prendere la mano” creando un piccolo mostro capace di divorare l’Autobahn a oltre 250 km/h.

Progressione inarrestabile

La Lupo che vedete protagonista nel video pubblicato da AutoTopNL non è proprio un esemplare come gli altri. A dire la verità non ci sono tantissime informazioni, ma sappiamo comunque che al posto del 1.6 originale c’è un 2.0 turbo potenziato fino a 360 CV. Tutta questa potenza è gestita dal cambio manuale a 5 marce di serie e dalla sola trazione anteriore.

Con ogni probabilità, il proprietario ha modificato anche la parte telaistica, intervenendo sulle sospensioni e sui freni per migliorare l’assetto e, soprattutto, la sicurezza alla guida.

Sta di fatto che il risultato finale è un “razzo tascabile” in grado di raggiungere i 255 km/h.

L’aggressività non le manca

Nel video, l’accelerazione della Lupo è impressionante. L’erogazione della potenza è incredibile e ogni cambiata è accompagnata dal forte fischio della turbina. Superata una certa velocità, la Volkswagen appare piuttosto nervosa, col guidatore che deve intervenire costantemente per mantenere l’auto in traiettoria.

Anche se l’esperienza di guida può sembrare spaventosa, comunque, nel complesso la Lupo sembra comportarsi bene, mostrando un potenziale nascosto che pochi si sarebbero aspettati. Niente male, quindi, per una city car con oltre 20 anni di età alle spalle.