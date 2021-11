La Audi RS Q8 non ha certo bisogno di presentazioni. Con il suo poderoso V8 biturbo da 4 litri di origine Volkswagen copre lo 0-100 km/h in appena 3,8 secondi, ma come sempre c'è chi l'ha spinta oltre. Nel video dei ragazzi del canale MotorOliTV un esemplare con oltre 1.000 CV, modificato dagli specialisti di MTM, corre a tutta velocità sulla Autobahn. Riuscirà a superare i 320 km/h?

Sfonda quota 1.000 CV

La Audi RS Q8 sviluppa in configurazione di serie qualcosa come 600 CV di potenza e 800 Nm di coppia. Numeri impressionanti che il preparatore tedesco ha ulteriormente migliorato con il kit di potenziamento Stage 4, grazie al quale il propulsore può scaricare a terra 1.015 CV di potenza e 1.249 Nm di coppia.

Con specifiche tecniche del genere, è probabile che ora l’auto possa raggiungere i 100 km/h in poco più di tre secondi, visto che la poco più leggera RS6 Avant, con prestazioni simili, è stata in grado di bruciare lo scatto in 2,8 secondi.

L’esuberanza del motore non si ritrova negli esterni che MTM ha deciso di mantenere pressoché identici rispetto al modello di serie, come nel caso della carrozzeria e dei cerchi, ad eccezione dell’assetto ribassato. Non è stato neanche applicato un badge del tuner che possa in qualche modo suggerire gli interventi effettuati sotto il cofano.

Velocità "da pista"

Per testare l’auto “sul campo”, i ragazzi di MotorOliTV hanno preso in prestito la RS Q8 dall’azienda di tuning e deciso di spingerla al massimo sulla Autobahn. Nel filmato il super SUV è arrivato a 325 km/h (rilevati dal GPS), adrenalina pura.