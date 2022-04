Per la giungla cittadina c'è bisogno di un'auto adatta. E cosa c'è di più adatto di questa smart fortwo elaborata per diventare un enorme monster truck?

Spaventosa e inarrestabile, sembra direttamente uscita da un episodio di Jurassic Park, ma non è così. Esiste davvero ed è stata realizzata da un'officina specializzata di appassionati con l'obiettivo di costruire un veicolo inarrestabile.

Fuori misura

La base di partenza utilizzata per lo scopo, come si può vedere dalle immagini, è stata una smart fortwo Passion del 2012, simile a tutte quelle che quotidianamente percorrono le strade delle città italiane. In questo caso, però, l'esemplare di colore verde è stato modificato con pneumatici da fuoristrada da 30 pollici realizzati su misura, montati sui cerchi originali d'acciaio da 15 pollici.

Per montare le enormi gomme si è reso necessario modificare le sospensioni per un innalzamento da terra complessivo di circa 20 cm. Anche i parafanghi anteriori sono quindi stati tagliati e i passaruota posteriori sono stati allungati con nuovi pezzi in plastica.

Non solo estetica

Le sospensioni regolabili, in gergo tecnico "coilover", con bracci posteriori realizzati su misura, hanno effettivamente reso questa particolare smart adatta anche a un po' di offroad.

Questo grazie anche alle piastre paramotore di cui è stata dotata, al portapacchi superiore per trasportare una gomma di scorta in più, ai fari anteriori con tecnologia LED e, soprattutto, all'imponente rollbar posizionato sopra all'esoscheletro di serie della smart. Anteriormente è stato infine montato anche un argano con portata massima di 1.800 kg, quasi eccessivo per una macchina così piccola.

All'interno, l'abitacolo è stato mantenuto di serie, salvo un nuovo sistema di infotainment con schermo touchscreen da 8 pollici. Allo stesso modo non è stato toccato nemmeno il motore a tre cilindri da 70 CV con la trazione sulle sole ruote posteriori per mezzo del cambio automatico sequenziale a cinque marce.

Se vi sembra di averla già vista, questa particolare fortwo è stata costruita da Gotham Garage ed è apparsa nello show Netflix Car Masters (arrivato anche in Italia) l'anno scorso.