L'Audi R8 Spyder del 2010 che vedete nelle foto e nel video è stata lasciata all'aperto per cinque anni, con un finestrino parzialmente abbassato. Il proprietario era l'ex proprietario della casa in cui è stata lasciata per tutto questo tempo.

I nuovi acquirenti avevano detto che non c'erano problemi a tenere l'auto lì, ma poi è arrivato il Covid e i giorni sono diventati mesi e poi anni. Due canali YouTube hanno collaborato al salvataggio, che non è stato per niente semplice a causa della particolare configurazione dell'auto.

Una situazione complessa

Il recupero di questa Audi R8 Spyder del 2010, in base a quanto si può vedere dai video, è stato molto complicato, soprattutto a causa della speciale configurazione delle sospensioni pneumatiche, un optional molto raro.

Secondo i video, infatti, l'auto in questione è una delle prime restyling prodotte e con uno dei primi sistemi ad aria installati, con il posizionamento dei componenti nel bagagliaio che ha reso difficile l'accesso alla batteria.

L'Audi R8 abbandonata

Nel corso del tempo, infatti, l'alimentazione è stata interrotta e poi sono arrivati i topi che hanno rosicchiato i tubi dell'aria, facendo letteralmente "cadere" la R8 a terra. Secondo quanto riferito, sono stati fatti diversi tentativi per tirare fuori l'auto, ma i problemi alla batteria e all'assetto hanno vanificato i primi sforzi. E trascinare semplicemente l'auto fuori - una mossa che avrebbe probabilmente causato un bel po' di danni - non era un'opzione.

Alla fine l'unica soluzione possibile è stata quella di caricare l'intera auto su un rimorchio coperto, un processo durato più di quattro ore e che ha richiesto l'uso di carrelli, argani multipli e la rimozione del paraurti anteriore della R8.

Il finestrino abbassato ha provocato ogni tipo di muffa nell'abitacolo, che però è stato ripulito come nuovo. Anche l'esterno ha subito una trasformazione sbalorditiva, inclusa la capote elettrica.

Gli interni dell'Audi R8 abbandonata dopo il restauro

Di nuovo in strada

I due canali YouTube che hanno contribuito al ritrovamento e al restauro dell'auto hanno fatto sapere ai nostri colleghi di Motor1 US che il proprietario originale dell'auto ha annunciato che riparerà in ogni minimo dettaglio la speciale R8, che sarà utilizzata anche durante l'interno con gomme invernali.

Il video del ritrovamento