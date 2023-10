Quando l'anno scorso la mitica DeLorean DMC12 - per i pochi che non lo sapessero si tratta dall'auto della saga di Ritorno al futuro - è rinata in veste di auto elettrica (e battezzata Alpha5) ha fatto storcere il naso a molti. Compreso quello di Kathryn DeLorean, figlia John DeLorean, fondatore dell'omonima Casa. Giusto per usare un eufemismo si può dire che non sia rimasta pienamente soddisfatta.

Probabilmente era quindi solo questione di tempo prima che venisse proposta una nuova erede della mitica coupé anni '80. Ed eccoci qui. Kathryn infatti sarebbe pronta a lanciare la sua DeLorean. Basata non su una nuova piattaforma. Né tantomeno elettrica.

Cuore americano

E già questa è una notizia. Un'auto nuova mossa da un motore a combustione. E che motore: il V8 della Chevrolet Corvette C8, dalla quale la nuova DeLorean riprenderà buona parte della meccanica.

La nuova DeLorean su base Corvette C8 (rendering)

A confermare quello che in molti probabilmente potrebbero prendere come un'indiscrezione ci ha pensato la stessa Kathryn DeLorean in un'intervista rilasciata ad Hagerty "Avevo bisogno di trovare un modo per costruire un'auto accessibile per gli appassionati DeLorean. Avrebbero avuto il cuore spezzato per sempre se avessi dato loro qualcosa".

Bisogna però sottolineare una cosa: per ora è tutto nella testa dei diretti interessati. Secondo le informazioni disponibili il piano di Kat consiste nell'acquistare una Corvette C8 e chiedere alla DeLorean Next Gen Motors - descritta sul proprio sito ufficiale come "società automobilistica senza scopo di lucro che costruisce veicoli di nuova generazione" - di progettare e realizzare una carrozzeria originale e unica. Naturalmente con porte ad ali di gabbiano.

Pare che i lavori siano iniziati e la DeLorean su base Corvette C8 rappresenterà una sorta di entry level per la nuova gamma di prodotti della Casa. Per ora esistono solo dei render realizzati dal designer Angel Guerra e condivisi dalla DeLorean Next Gen Motors sulla propria pagina Facebook.

Ritorno al passato

Il fatto che Kat abbia citato la Corvette, il cui motore 6.2 V8 aspirato nella versione base sviluppa 489 CV, rappresenta un omaggio al padre. John DeLorean infatti ha lavorato per ben 17 anni in General Motors, ricoprendo dal 1969 al 1972 il ruolo di numero uno di Chevrolet, spingendo a fondo per la realizzazione di una Corvette a motore centrale. Schema adottato proprio dalla C8.

Chevrolet Corvette C8

Una DeLorean basata sull'iconica sportiva statunitense quindi "mi permette di concludere la storia di mio padre. Gli sto costruendo l'auto dei suoi sogni" ha commentato Kathryn.

Nascerebbe così un modello completamente diverso dalla DeLorean Alpha5, gran turismo elettrica lunga 5 metri con poco meno di 500 km di autonomia e 0-100 in 3,4".