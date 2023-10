Nei vasti deserti del Nuovo Messico, un'intrigante scoperta è emersa dalle sabbie del tempo: una DeLorean immacolata, nascosta in un polveroso fienile, con appena 1.500 km percorsi.

Come sapete si tratta di un'auto sportiva in acciaio inossidabile che grazie alla serie di film di Ritorno al Futuro è diventata un simbolo degli anni '80 e una "reliquia" molto apprezzata da collezionisti e appassionati. È quindi sempre una bella scoperta ritrovarne una e riportarla in vita.

Perfettamente conservata

La DeLorean ritrovata nel Nuovo Messico, come si vede nel video, è in condizioni abbastanza buone, con solo una minima quantità di ruggine sulla superficie di alcuni componenti del telaio, ed è persino equipaggiata con gli pneumatici originali.

Gli specialisti DeLorean di DeLorean Nation su YouTube ispezionano a fondo la vettura e scoprono che si tratta di uno dei primissimi veicoli prodotti. È uscita dalla fabbrica nell'aprile 1981.

Anche il motore sembra essere integro, con tutti i tubi intatti e nessuna perdita importante. A parte la polvere che ricopre quasi ogni superficie all'esterno e all'interno dell'auto, nonché il numero di topi (vivi e morti...), tutto sembra in condizioni perfettamente ripristinabili.

Cosa riserva il futuro a questa DeLorean?

I responsabili del canale YouTube hanno trovato un accordo con il proprietario originale dell'auto e l'hanno acquistata. È interessante notare che questa DeLorean è stata di proprietà di un concessionario Chevrolet fino al 1991, quando il primo proprietario registrato l'ha acquistata.

E' quindi molto probabile che la rivedremo presto in qualche video pronta a tornare su strada. Come è successo per un'altra DeLorean abbandonata, quella che di recente è stata ritrovata grazie a Google Maps in West Virginia, sempre negli Stati Uniti.

